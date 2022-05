Manelyk estrena romance con alguien del Programa Hoy, ¿Raúl Araiza?

La influencer Manelyk González se ha ganado el corazón de sus fans tras participar en programas como “Acapulco Shore” y “La casa de los famosos”, ahora que formalmente ha llegado al “Programa Hoy” con su imponente personalidad ha logrado cautivar el corazón de más de uno. Por esta razón han corrido como pólvora los rumores de un posible romance.

El inicio de la tercera temporada de “Las Estrellas bailan en Hoy” se viene cargado de emociones, y es que la polémica ex integrante de “Acapulco Shore” no solo ha captado la atención de sus seguidores, sino de algunos colaboradores del programa matutino más visto de nuestro país.

Los usuarios en redes sociales insisten en que la química entre Raúl Araiza y la chica reality es innegable, por lo que han estado gestando teorías de amor, las cuales se ha alimentado de los múltiples elogios y cortejos que el conductor y actor mexicano le ha realizado a “La Pajarita Mayor”. Pese a la ola de rumores, tanto Manelyk González como el mejor conocido como “Negro Araiza” han negado que exista algún nexo amoroso entre ellos.

“No se, me estoy enterando y no lo culpo, obvio soy encantadora… Estoy soltera pero no tengo compromisos y menos con mis compañeros de trabajo”, declaró la influencer a un canal de entrevistas de Youtube. Sin embargo, no es el único a quien le ha robado los suspiros, pues su pareja de baile, Carlos Speitzer, también parece sentirse fuertemente atraído por ella. En este sentido, González explicó que era innegable que exista una especie de conexión, pero no amorosa: “Es como mi novio, pero sin derechos”.