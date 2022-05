Sofía Ellar presenta el tema “Y 23”

La cantautora y compositora, de origen británico/español, Sofía Ellar, presenta su más reciente sencillo titulado “Y 23″, el primer tema de su próximo álbum ‘Libre’, el cual se estrenará durante el mes de septiembre “El 23 es un número que me da mucha suerte, desde que me lo encontré, me ha dado mucha seguridad y mucha confianza, justamente, el 23 de abril de 2021 me sucedió algo muy bonito vino con muchas causalidades y es el primer adelanto de mi disco”.

La cantautora por primera vez visitó México, donde realizó una entrevista exclusiva con Publimetro, y reveló que al momento de escribir canciones se inspira en la vida misma “Prefiero pecar de haberlo intentado a quedarme con el que hubiera pasado y ahorita estamos en México y hay que aprovecharlo”.

A la par, señaló que el amor para ella es sinceridad, cariño, tacto pero también se transforma y es como una balanza “Cuando estás en un momento no tan maravilloso, también hay que sacrificar”, añadiendo, Ellar compartió que su amor nació cuando era muy pequeña y comenzó a cantar y su abuela dijo ‘Esta niña será artista’.

Sofía Ellar presenta el sencillo “Y 23” perteneciente al álbum ‘Libre’, que saldrá en septiembre. / Foto: Cortesía (Hector Silva Mendo)

Sofía compartió que este último año no ha sido el mejor pero ella sin pedir nada ha cambio ha recibido mucho amor por parte de sus seguidores por medio de las redes sociales e incluso en las calles “El amor es lo que me mantiene viva”.

Sofía Ellar presenta el sencillo “Y 23” perteneciente al álbum ‘Libre’, que saldrá en septiembre. / Foto: Cortesía

Sofía Ellar reveló que desde el primer momento que se enteró que visitaría México surgió una idea la cual consistía en visitar las casas de sus seguidores, compartir comida y buena música, en pocas palabras, una merendola. Fui ahí donde surgió ‘A todo taco’ “Se trata de un encuentro de amigos, en España hay una expresión que es ‘Vivir a todo trapo’ que se traduce a vivir al límite y lo llamé ‘A todo taco’, lo subí a redes sociales y varias personas me ofrecieron su hogar, el primero fue Edmundo”.

Sofía señaló que la primera canción que escribió fue a los 13 años cuando falleció su abuelo y una de sus maestras le dio la tarea de escribir un poema y fue así como nació su primer tema que nunca ha salido a la luz que decía así “Y volando en una cometa dimos la vuelta al planeta y luego el se marchó”.

Por último, Ellar dijo que su tesis de fin de grado la hizo alrededor de la música y fue un proyecto que giraba entorno a ella “A partir de ahí, salió el trato con mis padres de obtener un título, acabar una carrera, formarme y sacar buenas notas para después hacer lo que realmente amaba que es la música”.

Sofía Ellar presenta el sencillo “Y 23” perteneciente al álbum ‘Libre’, que saldrá en septiembre. / Foto: Cortesía (Hector Silva Mendo)

Sigue a Sofía Ellar en redes sociales: