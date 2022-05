Bárbara de Regil muestra las estrías de su abdomen

Para nadie es un secreto que en el mundo actual existen cantidad personas de la farándula que utilizan diferentes programas o aplicaciones para ocultar sus imperfecciones, pues muchos siguen viendo este tipo de cosas como un Tabú, ya que según, los artistas deberían ser “perfectos” y otros se sienten inseguros de su cuerpo debido a las críticas que pudieran tener.

Tal es el caso de Bárbara Regil, quien recientemente publicó una fotografía donde mostraba su abdomen y hace notar las estrías que tiene en él, a través de un escrito, expresó lo insegura que se sintió en un momento con respecto a su cuerpo.

“Saben, antes me daba una pena que se me vieran, hice todos los tratamientos y compré todas las cremas para quitarlas… Nunca se fueron, llegaron para quedarse… así que las tapaba con todo maquillaje, blusas altas… me daba mucha pena que se vieran. Además cuando se veían, me criticaban: ‘qué asco tus estrías, deberías taparlas, que feo se ve, ETC’. YO CREO QUE UN ANGELITO ME ILUMINÓ Y ME DIJO: ÁMATE, así que dije BASTA de esconder lo que SOY Y SERÉ Este es mi cuerpo Y LO AMO CON TODA MI ALMA. Y si a alguien más que no sea yo le molestan, pues cierra los ojos. Bárbara: Te amo con todo y tus 16 estrías (solo en la pancita)”. Confesó la actriz al pie de la foto.

Ya que no es común este tipo de publicaciones en el mundo artístico, inmediatamente la protagonista de ‘Rosario Tijeras’, recibió diversos comentarios con respecto a la publicación realizada en Instagram.

“Gracias por normalizarlas”, “Y bue nadie es perfecto, así somos y nos tenemos que aceptar con defectos y virtudes”, “Eres maravillosa bella Barbara Dios te bendiga”. Escribieron algunos usuarios de la red social pues admiraron este acto de valentía al mostrar su cuerpo tal y como es.