Feid presenta su nuevo tema Castigo

El cantautor colombiano en ascenso de 29 años de edad, Salomón Villada Hoyos mejor conocido como Feid, presenta su más reciente sencillo titulado “Castigo”, escrita en conjunto con Sky Rompiendo, mientras que la mezcla corrió a cargo de Wain “Castigo se trata de “castigar la pista” se podría decir que es bailar pegaditos, la hice en una sentada, es una canción de perreo que tiene todas las raíces del reguetón, la canción se hizo muy espontáneamente”.

Feid presenta su nueva canción 'Castigo' y revela detalles exclusivos en entrevista. / Foto: Cortesía

Feid señaló que es la primera vez que visita México y recalca que es un país muy pasional que ama la música, por otro lado, el colombiano reveló que cuando se trata de hacer música se preocupa porque la gente tenga una canción para una situación en específico “Me encanta tener canciones para las parejas, para que las personas conecten, siento que con mi música, la gente puede encontrar a donde pertenece”.

El cantautor compartió que la canción Tu príncipe de Daddy Yankee marcó su infancia pero su canción favorita de reguetón es Solo una noche de Wisin & Yandel. Feid compartió que su amor por la música nación porque a su hermanita le gustaba cantar y sus papás lo metieron a estudiar música, lo que lo llevó a inclinarse por el género de reguetón, pero gracias a Arcángel fue que se enamoró de la música.

Feid presenta su nueva canción 'Castigo' y revela detalles exclusivos en entrevista. / Foto: Cortesía

Por otro lado, en marzo de este año, Feid junto a Alejo & Robi estrenaron el sencillo Pantysito que alcanzó la fama mundial gracias a la plataforma de TikTok “Es una plataforma que hace que uno tenga mucha intimidad con la gente, el contacto es directo y el algoritmo es súper chimba porque no se basa en seguidores, la uso mucho para promover mi música, poner adelanto e incluso subo videos con música que nunca va a salir”.

De igual manera, Feid señaló que para él, el éxito no lo encuentra en los números, se trata de estar arriba del escenario y ser feliz, conectar con la gente “La felicidad para mí es tener tiempo para hacer las cosas que me gustan, lo que más me gusta es cantar y que la gente encuentre un espacio donde sea feliz”.

Por último, Feid compartió sus planes para el 2022 y reveló que le gustaría estrenar dos álbumes y añadió que tendrá una gira por Europa que durará aproximadamente mes y medio y una más por Estados Unidos, a la par, espera poder ofrecer una gira por toda la República Mexicana en los próximos meses.

Feid presenta su nueva canción 'Castigo' y revela detalles exclusivos en entrevista. / Foto: Cortesía

“Para mí, todos los días son especiales, yo vivo un día a la vez y soy muy consciente de lo que hago y lo disfruto porque al final del día, en varios años me voy a acordar y voy a decir ‘Estaba viviendo un sueño’, hay que disfrutar y aprovechar todos los procesos, porque cuando estén donde quieran estar, hayan aprovechado todos los momentos y no extrañen lo que no hicieron”, compartió el colombiano

Feid presenta su nueva canción 'Castigo' y revela detalles exclusivos en entrevista. / Foto: Cortesía

Sigue a Feid en redes sociales: