Guillermo del Toro regresa a México para producir su nueva película

El director mexicano no detalló cuándo se iniciaría el proyecto. Foto: Getty Images

El querido director, guionista, productor y novelista mexicano, Guillermo del Toro, regresa a su país natal con una nueva súper producción. El ganador del Premio Goya, y acreedor de un Globo de Oro por mejor director, con la película “La forma del agua”, reveló dicha información durante su paso por la séptima quinta edición del Festival de Cannes, que llegará a su fin el próximo 28 de mayo.

Durante el evento llegaron muchas sorpresas que prometen causar furor en el cine internacional. Pero fue Guillermo del Toro, quien se robó por completo los reflectores tras revelar detalles sobre su futuro laboral. El director dos veces ganador del Oscar también detalló que este paso lo da para seguir a los dos colegas también nacidos en el país Azteca. Se refería puntualmente al director Alejandro González Iñárritu, que está trabajando en la película roma, próxima a estrenar este 2022 en Netflix; y Alfonso Cuarón, que en 2018 se encargó de la producción del largometraje titulado “Roma”.

“Ahorita estoy escribiendo, llevo rato escribiendo. Ya fue Aleja

Cannes 2022, Guillermo del Toro y Gael García Bernal cantan música de mariachi. / Foto: Getty Images (Pascal Le Segretain/Getty Images)

ndro, ya fue Alfonso, ahora me toca”, explicó Del Toro, también director de “El callejón de las almas perdidas”. Sobre la fecha de finalización del libreto de esta producción no reveló mayores detalles: ``En cuanto la acabe, no sabe ni Dios cuando acabo los guiones”, dijo entre risas.

En la ceremonia el cineasta tapatío dijo, además de cantar a dueto con Gael García una ranchera, compartió su opinión sobre el futuro del cine frente al reciente auge de las plataformas de streaming y el fenómeno de los superhéroes de Marvel Studios.

“Con El callejón de las almas perdidas, estamos atrayendo audiencias de 40 años o más grandes y lo estábamos haciendo muy bien. Y luego llegó una cosa llamada Omicron y todas estas personas ya no querían asistir a los cines, y fue cuando Spider-Man: No Way Home arrasó con la audiencia joven y perdimos todo ese público”, dijo Guillermo del Toro durante un encuentro con múltiples figuras del mundo cinéfilo.