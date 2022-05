Lyn May pide que no la comparen con Karol G: “parece tamal”

Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn May, es una vedette y actriz de cine mexicana que siempre ha dado de qué hablar con sus declaraciones y esta vez no fue la excepción, ya que la mujer pidió no ser comparada con Karol G .

May realizó la presentación de su nuevo sencillo de reggaetón “Claro que YES!” en Los Ángeles, California. En dicho evento, la ahora cantante acudió con una peluca azul, tono característico de la “Bichota”.

Los medios de comunicación decidieron preguntarle por el estilo, haciendo una comparación con la cantante colombiana, hecho que le molestó a Lyn.

“No, no, no, no me compares con esa vieja. Está gorda ella y yo estoy muy bien, tengo mi cinturita. Ella no tiene cintura, está muy pareja, parece tamal”, expresó.

La originaria de Acapulco demostró y presumió el tamaño de su cintura, “57 centímetros”. Sin embargo, la reggaetonera no dejó de atacar a otras intérpretes del género urbano.

“Pobrecitas, me han copiado todo, pero yo estoy sacando una cumbia urbana que está a todo dar. Y ahorita como no piensan agarran y copian”, explicó la mexicana, haciendo referencia a Anitta, Natti Natasha y Karol G.

Lyn May se quejó de que estas cantantes solo “enseñan las nalgas” asegurando que esto es muy fácil y que eso no es tener talento.

