Todo lo que debes saber antes de la temporada 4 de Stranger Things

A más de 2 años de espera, finalmente llega a Netflix la cuarta temporada de la serie de suspenso y ciencia ficción más esperada, Stranger Things, donde retoma la historia de los amigos de Hawkins, 6 meses después de la batalla de Starcourt, que dejo al pueblo sumido en la destrucción y el terror, en donde se adentrará una nueva amenaza sobre natural.

Adicional a esto, la sinopsis oficial indica que “En éste momento tan vulnerable, surge una nueva y horripilante amenaza sobrenatural que presenta un misterio truculento: si logran resolverlo, podrían poner fin a los horrores del Otro Lado”

¿Qué debes saber antes de ver la cuarta temporada?

Para responder a esta pregunta, te daremos un pequeño recorrido de las temporadas anteriores.

La primera temporada se estrenó en el año 2016, en ella se muestra la historia inicia cuando Will Byers se pierde en el pueblo de Hawkins, se abre una investigación policial liderada por Jim Hopper, adicional a esto, sus amigos Mike, Dustin y Lucas, inician su búsqueda por cuenta propia, en ese recorrido, conocen a una niña misteriosa con poderes, llamada Eleven. Luego de que la policía da por muerto a Will, esta niña confiesa que no está muerto, sino atrapado en otra dimensión llamada Upside Down con un monstruo conocido como ‘Demogorgon’. Al final de esta temporada se ve cuando rescatan a Will, mientras que Eleven se enfrenta a este monstruo y ambos se desintegran, creando dudas de lo que pasaría con esta niña misteriosa.

Luego tenemos la temporada dos (2017), ¿Dónde estará Eleven?

Se muestra a Will incapaz de superar los traumas durante su desaparición en Upside Down, donde tiene alucinaciones con Mind Flayer el líder de los ‘Demogorgones’. A medida que va avanzando la temporada, tanto amigos como familiares de Will se dan cuenta que no son simples alucinaciones, sino que este líder ha tomado posesión de él. Se descubre que Eleven no murión, sino que estaba atrapada, escondida viviendo con Hopper, también se integran más personas a la pandilla, un chico llamado Max y una chica de California. Eleven logra cerrar el portal a Upside Down luego de que se enfrenta a Mind Flayer y vence a los Demagorgones.

Dos años después nos muestran la temporada 3 (2019), donde podemos ver a los chicos cuando descubren a unos agentes rusos de Hawkins que están tratando de reabrir un portal a Upside Down, en el nuevo centro comercial de ‘Starcourt’. La temporada termina con el regreso de Mind Flayer y una batalla épica en el centro comercial donde Eleven pierde sus poderes, Max pierde a su hermano Billy. Y Hopper se sacrifica para salvar a sus seres queridos al tratar de cerrar nuevamente el portal.

El estreno de la primera parte de la temporada 4 se realizaría el 27 de mayo en horas de la madrugada en la plataforma streaming Netflix, y la segunda parte de la temporada será el 1ro de junio.