Toñita sufre ataque de ansiedad en “Las estrellas bailan en Hoy”

La tercera temporada de reality show “Las estrellas bailan en Hoy” ha sido protagonizada por la polémica pero también por la tensión de los participantes quienes deben cumplir con las exigencias del jurado integrado por Andrea Legarreta, Latin Lover y la bailarina profesional Ema Pulido.

No son pocos los que han tenido altercados con otros compañeros precisamente por el estrés de los ensayos. Otros mostraron su faceta más humana, como es el caso de la cantante Toñita quien sufrió un ataque de ansiedad poco después de presentar su espectáculo junto a su compañero Chao.

Latin Lover daba su opinión sobre la presentación, cuando Toñita se desvaneció y temblorosa comenzó a llorar. Galilea Montijo aclaró que poco antes de salir al escenario ya presentaba algunos síntomas que ella logró calmar dandole palabras de apoyo y un poco de agua, pero finalmente se quebró ante cámaras debido al episodio de nervios.

Aunque sobre el escenario la pareja de concursantes tuvo uno de sus mejores días, no fue así para Toñita quien luego de recuperarse habló de esta condición. “Ya sé cuándo llega la depresión, ya sé cuándo llega la ansiedad. Traté de aliviarme, por eso me vieron haciendo cosas, brincando como chapulín para poder aminorizar, traté pero no lo logré. te dan ganas de todo, como de salir corriendo, perderte, mandar a la fregada a todo el mundo”.

La cantante, sin embargo, se mostró comprometida con este nuevo reto profesional. “Estoy ahora en el reality, aunque te dan ganas de escapar sabes que tienes un deber”, expresó sobre el momento de tensión que no le permitió disfrutar de la calificación del jurado, una de las mejores para la pareja en las últimas semanas.

Andrea Legarreta elogió los movimientos en el escenario. “Me encantararon las parejas de hoy porque arriesgaron, y de eso se trata que se pongan un reto, que quizás no sepan qué va a pasar con aquello pero tener el valor de hacerlo me parece maravilloso”, dijo la presentadora sobre la pareja que realizó una coreografía al ritmo de “Chúntaros style”.

Latin Lover concidió en las felicitaciones. “Cuando ustedes sufren uno como jurado y el público también sufre, cuando ustedes lo disfrutan, también lo hace el público. El día de hoy yo lo disfruté, hubo un número de chúntaros style, hubo buena energía, desplazamientos, utilizaron toda la pista y jugaron con la producción, hicieron un buen trabajo los dos”.

La bailarina Ema Pulido se mostró sorprendida por el ataque de ansiedad de Toñita. Me llamó mucho la atención este estilo de chúntaros, no lo conozco pero voy a tratar de estudiarlo, pero en el momento me divirtió, el momento se lo creí, me gustó, hicieron un gran cambio, y eso me hace feliz, que se arriesgaran”, destacó la experta.