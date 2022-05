¡Seguro no sabias!: La actriz de The Big Bang Theory que ha trabajado con Marvel y DC

El fandom de series que traspasan generaciones como “The Big Bang Theory”, y de sagas con un alcance titánico, como las que se generan desde el Universo Cinematográfico de Marvel y DC Comics, son super detallistas. Sin embargo, estamos seguros que casi ninguno había notado que hay una actriz que saltó a la fama en la serie de comedia y ciencia que se postula como un fichaje importante para los productores de los filmes de superhéroes.

La producción de “The Big Bang Theory”, protagonizada por Jim Parsons y Kaley Cuoco marcó a toda una generación hasta que se estreno la última temporada, en 2019. Todos pensarían que el único actor que logró posicionarse en otros proyectos fue Jim Parsons, quien habría interpretado a Sheldon Cooper durante 12 años.

Pese a su temor de quedar encasillado en el cuerpo de un científico arrogante, en la industria encontró muchas ofertas. Lo hemos visto en cintas como “Ted Bundy: Durmiendo con el asesino”, “Hollywood” y “The Boys in the Band”. Sin embargo, él no es la única persona que ha triunfado en la ámbito cinematográfico. Una de las actrices del reparto ha saltado de multiverso en multiverso.

Se trata de Melissa Rauch, quien dio vida a la inolvidable Bernadette Maryann Rostenkowski Wolowitz en “The Big Bang Theory”. Lo más interesante de todo es que ha visto los dos lados de la moneda, pasando de villana a heroína en cada universo. Rauch prestó su voz para el personaje de Wasp en Ant-Man, que se estrenó en 2017. Mientras que en el universo de DC, Melissa Rauch fue una variante de Harley Quinn, al dar voz a la icónica villana en la película animada “Batman and Harley Quinn: Bangs and Laughs”.