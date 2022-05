Alfredo Adame le dice “trepadora” a Magaly Chávez y pone fin a la relación

La polémica ha sido protagonista en la competencia “Soy famoso, sácame de aquí”, que sigue la incidencias de un grupo de celebridades que resisten varias pruebas en el corazón de la jungla. Uno de ellos es el actor Alfredo Adame quien no se aleja de la controversia y esta vez estalló contra su pareja, la modelo Magaly Chávez.

Luego de convertirse en el “rey de la jungla”, el famoso impuso su propias normas que de inmediato generaron incomodidad y enojo en el grupo de compañeros Una de ellas fue la prohibición de tocar los alimentos o cocinar, con la amenaza de echar de su grupo a quien desobedezca. También se ha enfrentado a los puños contra varios de sus rivales, dejando ver su faceta más violenta.

Pero esta vez, Adame apuntó contra su novia, Magaly, a quien inclusó tildó de “trepadora”. Ambos se enfrentaron en la competencia lo que desató la ira del actor quien aseguró que la joven influencer solo se ha aprovechado de él y su fama para surgir en el medio artístico e incluso haber entrado en el reality show.

Llorando, Alfredo Adame revela que quiere reconciliarse con su hijos. Foto Youtube "Soy famoso, sácame de aquí"

Sus palabras molestaron a Magaly quien al acercarse para conversar con su actual pareja, solo obtuvo una negativa. “Él no sabe reconocer sus errores, no sabe pedir disculpas, y eso solo me dice que es una persona que no quiero que esté en mi vida”. Luego le expresó el actor: “No sé decirte si te puedo respetar... así no es una pareja, con razón no has durado con nadie porque no respetas lo que dices”.

Ante las cámaras y sin casi escuchar los reclamos de su pareja, el actor dio por finalizada la relación. Ella reaccionó alejándose. “Él fue el que terminó la relación. No quiso dar explicaciones, no quiso intentarlo, no quiso reconocer su error y eso me habla de una persona que no me va, que solo estaba jugando conmigo”, expresó la influencer.

En el reality show “Soy famoso, sácame de aquí”, el actor mexicano también ha dejado ver su facetas más humana y personal. Para eso aprovechó las cámaras y habló sobre su relación con sus hijos a quienes aprovecho de pedir disculpas por los conflictos y el alejamiento de los últimos años.

“Yo soy un hombre de familia, siempre quise una, y desgraciadamente me la destruyeron y después yo me encargué de terminar de destruirla. Todas las noches y las mañanas me acuerdo de ellos”, dijo Adame sobre sus hijos. Entre lágrimas y con voz entrecortada pidió disculpas a sus hijos por haberlos juzgado, al tiempo que pidió hacer las paces con un abrazo y un beso.