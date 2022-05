Nostalgia: Cinco objetos con los que Fey marcó tendencia en los años 90

La época de los 90 genera una nostalgia indescriptible que muchos relacionan con haber sido la última que vivimos antes de la indetenible evolución tecnológica. Aunque es tan solo una presunción, lo que sí es cierto que dentro del listado de cosas que nos generan lindos recuerdos está la presencia de Fey y su genuina moda.

La cantante no solo nos flechó con sus alegres canciones, también se encargó de comunicarnos que podemos vestirnos como queramos y que todo es cuestión de actitud.

A lo largo de su carrera, Fey se convirtió en un referente de la moda y del estilo, pues sus coloridos y vanguardistas atuendos le abrieron camino a un sinfín de tendencias.

A pesar que ya pasaron más de 25 años desde ese momento, el recuerdo permanece intacto en la memoria de sus fanáticos, quienes a diario hablan de los objetos y prendas que la intérprete de ‘Azúcar amargo’ les inspiró a usar.

Fey y su influencia en la moda de los 90

Blusas ombligueras

La blusa por arriba del ombligo era la pieza ideal para llevar junto a unas Converse y un par de jeans holgados.

Sudadera

La cantante de 48 años no usaba la sudadera con el fin de abrigarse, pues no podía resistirse a llevarla atada a la cintura, una moda que no era muy aceptada por los padres de la época.

Ropa a cuadros

La estampa a cuadros estuvo muy presente en los 90 y Fey fue una de las artistas que más lo disfrutó al llevarlo en jeans y camisas.

Plataformas

El gusto de Fey por los zapatos siempre fue bastante variado. Aunque las Converse casi siempre estaban presentes en sus outfits, también usó botas y llamativas plataformas.

Donas para el cabello

A pesar que su uso es para mantener la cabellera recogida, Fey siempre fue partidaria de usarla suelta y llevar las donas en la muñera a manera de accesorio.

