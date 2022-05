Curiosidades: ¿Por qué solo se puede producir tequila en México?

Hablar de tequila es sinónimo de México, aunque para nadie es un secreto que la famosa bebida alcohólica es originaria del país azteca, pocos conocen el motivo por el que no puede ser producida fuera de su territorio.

Según dicta la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2005, Bebidas Alcohólicas-Tequila-Especificaciones, técnicamente el tequila es:

“La bebida alcohólica regional obtenida por destilación y rectificación de mostos, preparados directa y originalmente del material extraído, dentro de las instalaciones de la fábrica, derivado de la molienda de las cabezas maduras de agave, previa o posteriormente hidrolizadas o cocidas, y sometidos a fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o no, siendo susceptible de ser enriquecido por otros azúcares hasta en una proporción no mayor de 49%, en la inteligencia de que no están permitidas las mezclas en frío”.

El color del tequila va a variar según su añejamiento, mientras más intenso sea el tono significa que tiene más tiempo madurándose lo que lo convierte en un licor de alta gama.

El tequila es sinónimo de México ante el mundo Foto: Pexels Los Muertos Crew

¿Por qué no se puede producir tequila fuera de su país de origen?

El principal motivo tiene que ver con las leyes que protegen la bebida alcohólica, pues al ser de origen mexicano se busca que esta no se replique en otras latitudes. Una de las normativas especifica que para que la bebida lleve el nombre de tequila debe ser producida con agave tequilana weber de variedad azul y al mismo tiempo ser elaborada en Jalisco, 30 municipios de Michoacán, 8 municipios de Nayarit, 11 municipios de Tamaulipas y 7 municipios de Guanajuato, según menciona la Cámara Nacional de la Industria Tequilera.

El tequila se ha convertido en una de las bebidas más populares en el mundo Foto: Pexels Los Muertos Crew

Existe un apartado dentro de las normas llamada “Denominación de Origen” que se creó expresamente para proteger los productos y sus nombres en relación con su país o región de origen.

Dentro de la declaración se habla de la calidad de dicho producto, la cual va de la mano con el medio geográfico en el que se produce y al factor humano que conoce con exactitud cada paso de su elaboración.

Es por eso que debido a las variables climatológicas y geológicas, más la denominación de origen, el tequila no puede ser producido fuera de México.

Sin embargo, estas leyes no han sido un impedimento para que la bebida alcohólica se posicione alrededor del mundo como una de las favoritas.

