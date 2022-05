Geraldine Bazán: la inesperada reacción ante pregunta sobre la boda de su ex Gabriel Soto

La boda de Gabriel Soto y la actriz rusa Irina Baeva es uno de los eventos más esperados de la farándula mexicana. La fecha del enlace volvió a ser pospuesta y sigue siendo un misterio cuándo contraerán nupcias y otros detalles, un tema que fue abordado por la prensa local con la también actriz, Geraldine Bazán, expareja del galán de telenovelas.

La actriz de “100 días para enamorarnos” y “Corona de lágrimas 2″ mantiene una relación cordial con su exesposo y padre de sus dos hijas, aunque la separación entre ambos no ocurrió en los mejores términos. Desde entonces, la famosa ha evitado pronunciarse sobre la nueva relación de su expareja y aún más, hablar del próximo enlace con Baeva.

Solo basto que uno de los reporteros consultara sobre la posibilidad de que ambas niñas colaboraran para la boda de su padre, para que la actriz tomara sus maletas y alejara rápidamente dejando como respuesta: “Ni idea, chao niños”, casi huyendo de la prensa que la abordó a su llegada a México.

La actriz además negó el romance con el galán Alejandro Nones, con quien desfiló en la alfombra roja del Festival de Cannes, en Francia. “¿Por qué ponen palabras en mi boca que nadie dice? Acuerdénse que las historias se las hacen ustedes. La realidad es que no pasa nada, que prefiero no hablar de mi vida personal, hace tiempo decidió no dar detalles, dificílmente pero ahí van respá

tandolo”, dijo sobre los medios de comunicación.

Mientras Bazán prefiere evadir hablar de su vida sentimental, su exesposo y actor, Gabriel Soto y su pareja, la actriz Irina Baeva muestran en las redes sociales cuán enamorados están a poco de llegar al altar. La unión esclesiástica es organizada desde hace al menos un año pero los compromisos laborales, la pandemia y más recientemente, la guerra en Rusia donde viven los padres de la actriz, han demorado los planes.

“Lo único que nos ha detenido un poco es pues, desgraciadamente, todo el tema que está pasando en Rusia y Ucrania. En el tema de que la familia de Irina está un poquito temerosa de salir de Rusia ahorita y no han podido concretar el hecho de que vengan”, expresó el actor quien desea celebrar una boda con las tradiciciones mexicanas pero también del país natal de su futura esposa.

Aunque el padre de Baeva incluso pidió que realicen la boda sin esperar su viaje a México, la pareja decidió posponer el evento hasta que sea posible el viaje de los padres y familiares de Irina desde Rusia. “Se nos sale del presupuesto porque las rutas son caras al pasar por Dubai o Turquía por eso estamos reprogramando” agregó la actriz rusa.