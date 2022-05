La Academia 20 años: cuándo estrena y quiénes son jurado

La nostalgia y la emoción prometen apoderarse de la pantalla con el regreso de uno de los programas más populares de la televisión mexicana. La competencia “La Academia 20 años” ya anunció fecha de estreno y además confirmó quiénes serán parte del jurado.

El público ha estado a la expectativa desde que se anunció esta edición especial del programa, 20 años después del estreno de su primera temporada. Luego le sucedieron varias sesiones de impisaron la carrera de muchos de los participantes, entre estos Yuridia, Yahir, Carlos Rivera, Raúl Sandoval y Toñita, además de quienes han triunfado en la farándula en otras facetas.

La prensa local ha confirmado que esta edición será más que especial con la participación de celebridades en el jurado. Según TVyNotas fueron confirmados Ana Bárbara, Horario Villalobos, Lolita Cortés y Arturo López Gavito, estos últimos con experiencia como parte de los críticos.

La actriz y también bailarina Lolita ya había asomado la posibilidad de sumarse a este proyecto aunque entonces habló de su ajustada agenda de compromisos y de un llamado por parte de la producción de La Academia 20 años que hasta entonces no tenía una propuesta concreta. “Hay un ´necesitamos hablar´, me gustaría escuchar qué tienen qué decir, nunca está demás. Me encantarían que sean cosas favorables, no me gustaría que repitiéramos cosas que no ayudaron”, dijo la famosa.

Entre los convocados para la celebración de los 20 años de La Academia también se incluye a la cantante Myriam Montemayor, quien habló de su experiencia en la competencia. “Fue un gran aprendizaje no solamente de canto sino de vida. Es una academia que ha rendido frutos , ha tenido 14 intérpretes que vamos a celebrar 20 años de carrera, 14 hablando de mi generación, pero ya somos 10 generaciones, ya perdí la cuenta”.

Toñita, quien actualmente forma parte del reality show “Las estrellas bailan en Hoy”, reaccionó así sovre la posibilidad de sumarse a la celebración. “No ha llegado la invitación, se habló de hacer algo, pero nada formal. Me tengo que enfocar en una cosa, recuerda que el que mucho abarca poco aprieta. Si me permitieran ir no tengo problema, pero ahora estoy enfocada en esto, el baile es disciplina”.

Según medios locales, la fecha de estreno confirmada es este 12 de junio a través de la señal de Azteca Uno, anuncio que emocionó a los fanáticos que esperan con ansías la nueva edición de la competencia. “En mi opinión este es el mejor reality en su tipo. No me la pierdo, la estaré esperando”, se leyó entre los comentarios en las redes sociales.