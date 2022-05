“Las estrellas bailan en Hoy”: esta famosa se despidió de la competencia

La cuarta gala de eliminación en el reality show “Las estrellas bailan en Hoy”, dejó sin palabras a los jueces y al público que apoyó a las parejas nominadas. El grupo se ha reducido luego de la salida de dos de las parejas y el único trío en el concurso integrado por Bárbara Torres y los comediantes Huarachín y Huarachón.

Esta vez fue la actriz Olivia Collins quien tomó la palabra para hablar de su participación en la competencia de Televisa. Luego de que Galilea Montijo anunció a las concursantes salvados por el voto del público y del jurado, la famosa anunció su sorpresiva decisión.

“Hoy decidí retirarme. Lo decido porque mi salud me lo ha estado impidiendo, digo, todos hemos estado lesionados, yo también. Yo cuando piso el escenario lo respeto mucho, y ayer me dio el vértigo, no pudimos terminar bien la coreografía, y quiero que este escenario nunca me deje de querer”, dijo con voz entrecortada.

La actriz destacó el compromiso que ha tenido en los 45 años de carrera. “Le echo muchas ganas. He estado respetando a mis compañeros, el escenario, lo que hago con mucha dignidad, y creo que es el momento de retirarme y descansar , y dejar esa inercia que siempre estoy arriba y que hago dos horas de ensayo, y me levanto a las 4 de la mañana, lo hago por todos ustedes. Gracias a todos los que votaron por mí y por Óscar”.

Galilea estrechó sus manos y le agradeció su profesionalismo con palabras emotivas. “Agradecemos tu trabajo, tu lucha y el cariño que te tiene el público y nosotros agradecemos que hayas aceptado este reto”. Luego Olivia Collins se dirigió al jurado integrado por Andrea Legarreta, Ema Pulido y Latin Lover, para abogar por la salvación de su compañero de baile, Óscar Medellín.

“Yo quiero pedir que se quede. Este chico es comprometido, tiene talento, ha sido un gran compañero y él merece seguir en esta competencia”, dijo Olivia La producción dejó salvar a todas parejas al borde de la eliminación y postergó hasta la próxima gala quién bailará con Óscar.

El público reaccionó en las redes sociales apoyando a la actriz y otros elogiando su decisión. “Oscar que sea la nueva pareja de Violeta Isfel”, " Ya era hora” y “Y si. En esta competencia se ponen muchos los moños. Todo les duele y todo les pasa. Aaaaay yaaaaaa!!!!! Muchísimos pretextos, muy groseros y muy poca disciplina”, se leyó entre los comentarios.