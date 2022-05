Desde hace un par de años, la actriz y comediante regiomontana, Karla Panini, se encuentra en el ojo del huracán debido al escándalo que pasó junto a su co-estrella de ‘Las Lavanderas’, Karla Luna, donde Panini quien el dio vida a la comare güera, le bajó el esposo a la comare morena y de acuerdo con varios rumores, hasta le hizo brujería.

Karla Panini en contra de Slobotzky de La Cotorrisa. / Foto: Instagram

Fue en 2014, cuando Luna y Panini decidieron ponerle fin al exitoso show Las Lavanderas, transmitido por Telehit, debido a que Luna descubrió que su mejor amiga Panini, la había traicionado con su esposo Américo Garza. Cabe recalcar, que en 2016, Panini y Garza se casaron. Por otro lado, en 2010, Luna mejor conocida como la comare morena, fue diagnosticada con cáncer pero desafortunadamente, no pudo librar esa batalla y en 2017 perdió la vida.

El show de Las Lavanderas en vivo. Foto: Cuartoscuro

Tras esto, Panini se ha visto envuelta en múltiples escándalos, lo que la ha llevado a ganarse el odio de millones de personas en redes sociales, pero al parecer, estos comentarios no le importan y hasta los toma a modo de chiste, e incluso hasta lucra con ello, debido a que hace un par de semanas puso a la venta playeras con la leyenda “Te odiamos Panini”.

Pero fue en el podcast Mal Influencers MX transmitido por YouTube que Karla Panini arremetió en contra del comediante Slobotzky de La Cotorrisa, donde mencionó que era una persona sin chiste y muy engreído.

Karla Panini en contra de Slobotzky de La Cotorrisa

“Yo no lo sigo ni veo su programa, pero como yo no lo conozco y no sigo su carrera, no sabía quien era y no me interesaba saberlo, se me hizo soso, sangretas, sin chiste y muy engreído, no me cayó bien”, dijo Karla Panini e incluso mencionó que Slobotzky ha hablado de ella en un par de ocasiones durante de La Cotorrisa.