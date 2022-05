Christian Nodal ahora es rubio y lo comparan con J Balvin

Christian Nodal estrena look y aparece con cabello rubio y flores de colores. / Foto: Instagram

El cantautor mexicano de 23 años de edad, Christian Nodal, sorprendió a todos los asistentes de las tradicionales “Fiestas del Pitic” en Hermosillo, Sonora al aparecer con un nuevo y colorido look en el cabello, con el cual, fue comparado con Maluma, J Balvin y Eduin Caz. Asimismo, en esta presentación, Nodal tuvo un lleno total o sold out.

Christian Nodal estrena look y aparece con cabello rubio y flores de colores. / Foto: Getty Images (Greg Doherty/Getty Images)

Parece ser, que el intérprete de ‘Botella Tras Botella’, está cerrando ciclos y por fin puso punto final a su relación con Belinda, recordemos, que días atrás, se quitó el último tatuaje que se hizo en honor a su exprometida, y ahora hasta cambió el color de su cabello.

Christian Nodal estrena look y aparece con cabello rubio y flores de colores. / Foto: Getty Images (Manuel Velasquez/Getty Images for LARAS)

El cantante de regional mexicano, se unió a la tendencia de teñir el cabello de un color rubio platinado y agregar varios diseños de colores para crear un contraste magnífico. Para este nuevo cambio de look, Nodal optó por adornarlo con unas flores de un color bastante llamativo. Por si fuera poco, Nodal lució un esmalte en color verde en sus uñas.

Christian Nodal estrena look y aparece con cabello rubio y flores de colores. / Foto: Especial

Fue en su presentación para el Festival Internacional del Pitic o “Fiestas del Pitic”realizadas en Hermosillo, Sonora, que Christian Nodal llegó luciendo un colorido y extravagante nuevo look en el cabello, el cual es un tono rubio platinado que adornó con flores en color naranja e incluso, lo adornó con las hojas de las flores, las cuales tienen un tono verde, creando un contraste perfecto.

Con ustedes 🥁…. Nodal - Balvin 😳



Con nuevo look, llega Christian Nodal a Hermosillo Sonora, luciendo un extravagante rubio con figuras naranjas en la cabeza, para cerrar las #FiestasDelPitic2022. pic.twitter.com/8rUf2fX5sV — Reporte Valle de Toluca (@ReporteToluca) May 30, 2022

Varios usuarios en redes sociales mencionaron que el nuevo look no le favorece en lo absoluto y aconsejan que el cantante vaya a terapia para sanar su corazón y así olvidar de una vez por todas a su ex Belinda, ya que con esto, solo busca llamar su atención, otros más, mencionaron que Nodal se ve perfecto y solo está experimentando.