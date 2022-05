El hijo menor del matrimonio entre Alfredo Adame y Mary Paz Banquells, Sebastián Adame Banquells, reveló que fue víctima de una extorsión, debido a que aproximadamente unos cinco o seis años atrás, a uno de sus exnovios, le envió una foto íntima y para evitar que saliera a la luz, tuvo que pagar una buena suma de dinero.

Mary Paz Banquells y Alfredo Adame. Hijo de Alfredo Adame revela que fue extorsionado por culpa de una foto íntima. / Foto: YouTube (El Minuto que Cambió mi Destino)

¿Cómo es la relación entre Alfredo Adame y Sebastián Adame Banquells?

Sebastián Adame se encontraba en una alfombra roja, cuando fue cuestionado por la prensa sobre cómo es su relación con Alfredo Adame, a lo que respondió que el acercamiento tendría que venir de su padre, para que la relación vuelva a florecer, pero señaló que está dispuesto a perdonarlo, a la par, reveló que su madre lo acompañará al Pride de este año y estaría encantado de que su padre también asista.

Hijo de Alfredo Adame revela que fue extorsionado por culpa de una foto íntima

También le preguntaron si en estos momentos de su vida se encuentra en una relación o hay alguien especial, a lo que respondió “Ahorita estoy soltero, después de lo que pasó en mi relación pasada, la verdad ya no quiero nada, quiero disfrutar mi soltería antes de volver a tener una pareja, estoy con mis amigos, estoy saliendo y haciendo cosas que antes no hacía”, compartió Sebastián Adame Banquells.

Por otro lado, le preguntaron si ha utilizado alguna aplicación de citas “Todos las usan pero nadie contesta y luego son puras nudes que yo no mando, porque la última vez mandé una me costó tres mil pesos y no vale la pena, me extorsionaron porque pagué para que no saliera la foto, fue hace cinco años, no me vuelvo a tomar fotos porque no me quiero arriesgar”, dijo Sebastián.

