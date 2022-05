Irma Miranda: conoce a la próxima representante de México en el Miss Universo

Entre aplausos y lágrimas, Irma Miranda resultó ser la ganadora de Mexicana Universal 2022 convirtiéndose en la nueva representante de la mujer mexicana en el certamen Miss Universo. La joven de Sonora no solo fue elogiada por su belleza si no por la seguridad que proyectó en pasarela.

En el momento histórico vivido en la final del concurso mexicano, tres de las exreinas de bellezas dijeron presente: Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, quien obtuvo la corona en 2021. Esta proeza podría ser repetida por la nueva soberana quien se ha destacado por su belleza y su elegancia y seguridad al desfilar.

Irma Miranda tiene 24 años y es licenciada en administración de empresas, aunque también siente una gran pasión por el medio artístico ya que ha sido conductora de televisión. “Esta banda y esta corona representantodo. Representan un trabajo lleno de esfuerzo y dedicación que no acaba aquí, me voy a seguir preparando para poder representar a México de la mejor manera”.

En sus redes sociales también expresó. “Esta banda esta llena de sueños e ilusiones, pero también de mucho trabajo y compromiso. Ser Mexicana Universal me hace sentir plena, orgullosa, feliz, pero sobretodo ESCUCHADA. Estoy lista para levantar la voz, no solo por mi, sino por TODAS. Mujeres, se que juntas podemos, unidas somos más fuertes, juntas nos oyen porque nos oyen”

La joven, quien ha participado en Mexicana Universal en dos ocasiones, insistió en la oportunidad, esta vez con la determinación de quedarse con la corona que la vez anterior se llevó Kristal Silva. “Significa que todo esfuerzo tiene su recompensa y que los tiempos de Dios son perfectos. Ese no era mi año, pero en este tiempo he crecido mucho como mujer, me ha enseñado mucho, entendí la vida, entendí cuál es mi propósito y por eso estoy aquí ahora”.

Miranda también habló de la preparación que tendrá para el Miss Universo. “Nunca dejas de aprender, creo que hay muchísimas cosas que mejorar también pero estoy muy contenta y dispuesta a dar el máximo para portar la banda de México en el corazón y llevarlo tan alto como tu lo hiciste”, dijo a Andrea Meza, quien ganó la tercera corona de Miss Universo para México.

Débora Hallal, de los Mochis, Sinaloa, fue la representante de México en la edición 2021 del concurso de belleza internacional, No logró posicionarse en el grupo finalista pero destacó ya que los ojos del público estuvieron sobre la sucesora de Andrea Meza y la posibidad de un “back to back” que solo ha logrado Venezuela en la historia del certamen.

Andrea Meza entregó la corona de Miss Universo a Harnaaz Kaur Sandhu, representante de India, quien destacó con las contundentes respuestas en las sesiones de preguntas. La joven de 21 años ha estado enfocada en diversas causas sociales a favor de los niños, los celíacos, pero también contra el buylling del cual también ha sido víctima por su reciente aumento de peso.