Christian Nodal y los memes que ha dejado su cambio de look Instagram: @nodal

El cantante mexicano, Christian Nodal, sorprende a sus fans en el concierto de Hermosillo, que se llevó a cabo en la ciudad de México, con increíble cambio de Look, en el que se le ve con cabello corto y rubio y flores color naranja, verde y rojas.

Desde que había dado por terminada su relación con la cantante española, Belinda, el intérprete de ‘No te contaron mal’, fue protagonista de en diversas noticias, debido a las polémicas en las que se ha involucrado, asimismo, al bajar del avión para llegar a Hermosillo, donde daría su presentación en las fiestas del Pitic, dejo a los periodistas y fanáticos que lo esperaban, con la boca abierta, pues a aparte de su nuevo look, también llegó una sonrisa que desde hace mucho no se le veía, lo que hace pensar que este nuevo cambio le hizo cerrar ciclos, para nuevamente seguir con su vida.

Estas imágenes, rápidamente se dieron a conocer en las redes sociales, lo que ha generado una serie de críticas por parte de los cibernautas, generando algunos comentarios como los siguientes:

“Pienso que no le queda éste look de reguetonero...debería volver a sus inicios, sin tatuajes, niño bien portado, pero en fin son modas que no a todos les quedan bien”.

“Creo que quiere llenar un vacío, pero ese vacío sólo lo puede llenar Dios, los invito a ver la historia de Héctor Delgado, uno de los reguetoneros más exitosos de su época”.

¡Los memes y comparaciones no pudieron faltar!

“Como cuando cierras y ciclo y terminas pareciéndote a J Balvin ranchero”.

“El multiverso si existe… Pero se ve bien mareado J Balvin”.

“-Psicólogo: El Nodal Balvin no existe… - El Nodal Balvin”.

“Es el J Balvin de la Mara Salvatrucha”.

Eran algunos de los comentarios que se hacían notar en las redes sociales, acompañado de sus respectivas imágenes.

- Psicólogo: El Nodal Balvin no existe



- El Nodal Balvin: pic.twitter.com/imX4813DSn — Don Edd (@ElSrDeLasVentas) May 30, 2022

Para los ignorantes aquí les dejo lo nuevo de la temporada, Christian Nodal se une a la tendencia #DIORSpring23.

No todos pueden ser tan icónicos como él. 💚 pic.twitter.com/pH4PesATg6 — Karli | Nodal (@speedynodal) May 30, 2022

Pronto lo veremos lucirse con Balenciaga pic.twitter.com/GYlt9Rg0w5 — Bruce Bodder (@BodderBruce) May 30, 2022