Kim Kardashian sorprende con atuendo al estilo Barbie

La socialité Kim Kardashian se ha convertido en un ícono de la moda que impone tendencias con cada uno de sus looks. Tras llamar la atención desfilando en la Met Gala con un vestido icónico de Marilyn Monroe, ahora la famosa evocó la moda de la muñeca más famosa del mundo, Barbie.

La fundadora de Skims lució un conjunto rosa pálido luego de una sesión de fotos de su marca de ropa y dirigirse a Ripley’s Believe It or Not en Hollywood Boulevard. Kim además se puso una sudadera con capucha Balenciaga también de terciopelo rosa pálido que resaltó aún más su cabello rubio platino suelto.

La famosa combinó su outfit con botas altas rosas y minibolso, además de lentes oscuros con detalles dorados. Todos los ojos se posaron en la estrella de los realities quien caminó con estilo y mostrando el atuendo ceñido que destacó su figura curvilínea.

Kim no solo celebra el buen momento en su vida personal ahora junto al comediante Pete Davidson con quien ha afianzado la relación a pesar de los más de 20 años de diferencia en edad. La famosa también disfruta el éxito profesional, con el recién lanzamiento de la cápsula de su marca SKIMS que se compone de cinco piezas de terciopelo con logotipos: sudaderas con capucha, pantalones, top corto, minivestido y otra pieza corta.

La famosa del clan Kardashian no se aleja de la polémica y recientemente se convirtió en tendencia por las críticas de los seguidores quienes advirtieron el uso de filtros en el rostro de Kim en las escenas del reality sho de Hulu.

The Mirror citó varios mensajes en redes sociales donde los seguidores del programa de telerrealidad compartieron varios clips donde se podría notar el efecto en la cara de Kim. En uno de las escena, la empresaria de 41 años apareció revisando el armario mientras probaba algunos de los atuendos de marca, entre estos un chándal negro.

Pero el detalle más destacado del episodio fue el filtro en el rostro de la modelo. “Dios mío, Hulu está usando filtros en la cara de Kim”, comentario que fue respondido por otro fanático. “Ahí es cuando sabe que te ves vieho en la película, pobre Kimmy”. Sin embargo, Kim lució muy juvenil en su reciente aparición en Hollywood confirmando que se mantiene deslumbrante a su edad y siendo madre de cuatro hijos.