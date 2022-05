La Academia: Daniel Bisogno habló sobre la conducción de Yahir

Daniel Bisogno considera que Yahir no es el indicado para conducir el reality show Instagram @bisognodaniel

Aunque hace varios días Yahir comentó que no había sido invitado a ‘La Academia 20 años’ finalmente se dio a conocer que sí formará parte del reality show en calidad de conductor. Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por Daniel Bisogno, pues a su criterio el cantante no tiene experiencia para desempeñarse en ese cargo.

Te puede interesar: Verónica Castro se dirigió a quienes la criticaron por usar filtro

Este 30 de mayo se acabaron los rumores sobre quién sería el encargado de encabezar el especial proyecto en conmemoración de los 20 años del estreno de ‘La Academia’ que dará inicio el próximo 12 de junio a través de TV Azteca.

Fue Lolita Cortés quien anunció oficialmente el nombre Yahir como conductor del programa: “El conductor va a ser Yahir”.

¿Qué dijo Daniel Bisogno sobre Yahir?

El intérprete de ‘La locura’ es una de las caras más representativas de ‘La Academia’ tras haber resultado finalista en la primera generación y por ser uno de los participantes más populares. Sin embargo, Daniel Bisogno mencionó que Alan Tacher o Ingrid Coronado podrían encargarse de la conducción por su experiencia.

Lejos de ofender Yahir, el conductor de ‘Ventaneando’ manifestó que en un programa aniversario tan importante el cantante podría desempeñarse perfectamente como coach o jurado.

“Tipazo, buena persona, pero no es conductor […] De cualquier cosa en la música que es su fuerte, es un gran cantante, pero creo que en la conducción se deben de tener los ingredientes para ser conductor”, recalcó Bisogno.

Según mencionó Daniel, él hubiese luchado por conseguir la conducción de Alan Tacher y que de no lograrlo elegiría a alguien que haya hecho carrera en la televisora del Ajusco.

A pocos días del estreno de ‘La Academia 20 años’ se dio conocer el equipo de jueces que integrarán el reality show, quienes serán: Ana Bárbara, Lolita Cortés, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito.

Por otro lado, Vanessa Claudio acompañará a Yahir en la conducción y William Valdés se encargará de darle continuidad a la transmisión a través de las redes sociales. En la parte musical estarán Aleks Syntek y Alexander Acha, como coach musical y director, respectivamente.

Lo más leído de Publimetro: Yuri rompe el silencio sobre el supuesto romance con Raúl Velasco