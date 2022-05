Para Thalia “salió el sol” y para Laura Zapata su hermana vive un “calvario”

Con un traje de baño la cantante mexicana Thalia celebró la llegada del sol, luego de días de bajas temperaturas.

A través de su cuenta en Instagram @thalia, protagonista de las exitosas telenovelas “Marimar”, “María Mercedes” y “María la del Barrio” posteó una imagen donde se le ve sonriente y escribió la frase, “Sunday fun day. Finalmente salió el sol”.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar para felicitarla y echarle piropos por mantenerse tan joven.

El calvario de Thalia

A pesar de los elogios recibidos su hermana mayor, Laura Zapata aseguró que la cantante se encuentra con la salud afectada, de hecho está pasando días complicados debido a una crisis por su enfermedad Lyme, originada por la picadura de una garrapata, y que ataca las articulaciones del sistema nervioso y corazón.

Aunque la esposa de Tommy Mottola es muy disciplinada con su tratamiento y ha luchado para combatir este mal, Laura dijo que la salud de su hermana menor se ve muy afectada.

“A veces se siente mal, me dice ‘hermanita no me puedo levantar, me estoy arrastrando, no me puedo mover, me duelen las coyunturas, pero me voy a obligar”, comentó Zapata al ser entrevistada en la celebración de la primera comunión de la nieta de “Cantinflas”.

Laura Zapata Laura Zapata, Thalía y su abuela

La villana de las telenovelas mexicanas , manifestó su preocupación por Thalía ya que la infección bacteriana que padece desde hace 13 años no tiene un remedio definitivo y su madre falleció víctima de esta afectación.

“Es una enfermedad que no tiene cura, mi mamá murió con Lyme, tomaba 27 o 30 pastillas. (Thalía) está llevando su enfermedad, ojalá que encuentren la cura contra el Lyme”.

En junio de 2020, Thalía confesó que de adolescente fue diagnosticada con este mal y que con los tratamientos trata de que su salud no empeore.

La protagonista mexicana dijo que Lyme casi le arrebata la vida, lo cual le hizo cambiar su manera de pensar y ahora disfruta cada día que tiene: “Vivir con Lyme es sobrevivir a cada minuto”.