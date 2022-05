Madre de Toni Costa reacciona antes los comentarios sobre Adamari López

Adamari López y Toni Costa El bailarín recordó a su ex en La casa de los famosos. Instagram

Toni Costa se ha convertido en uno de los participantes más polémicos del reality “La casa de los famosos”. El bailarín español no ha podido evadir hablar de su vida personal y mencionar en varias ocasiones a su expareja, la presentadora puertorriqueña Adamari López, lo que al parecer no ha sido del agrado de sus fanáticos.

No son pocos los seguidores del programa quienes consideraron un error hablar frecuentemente de la animadora de Telemundo e incluso le han pedido enfocarse en la competencia y no tratar de ganar popularidad con las revelaciones de la vida de la madre de hija. Pero los comentarios no fueron del agrado de Doña Carmen, madre de Toni, quien rompió el silencio en las redes sociales para defender a su hijo.

En uno de los mensajes, criticaron al bailarón español por revelar los secretos de belleza de su expareja, quien se “embarduna de crema” y cuida mucho su apariencia. Muchos consideraron irrespetuoso el comentario sobre Adamari pero Carmen respondió: ““Mi hijo está hablando muy bien...la crema se la llevo a él de España”, dijo sobre sobre el producto que además usaría la presentadora de Telemundo.

La madre del bailarín español también reveló que ha comprado el producto a su exyerna, al tiempo que pidió al público no fomentar rumores ni historias falsas. “Dejen de poner donde no hay. No habla de ninguna intimidad de nadie”.

Toni Costa es uno de los 14 participantes que se mantienen en el programa “La casa de los famsoos”. Desde el 10 de mayo han sido eliminadas Mayeli Alonso y la actriz Brenda Zambrano, aunque ha estado al borde de la eliminación Laura Bozzo, Nacho Casano, Eduardo Rodríguez y Natalia Alcocer.

Desde su llegada a la competencia, la vida persona del bailarín español ha sido un tema presente. El famoso no solo reveló lo difícil de la separación de la presentadora, si no también los rumores de homosexualidad que debió enfrentar al anunciar el fin de la relación. Niurka Marcos rompió el silencio y criticó a Adamari López por no salir en defensa del padre de su hija, pero Toni puso fin a los comentarios y pidió respeto para la animadora boricua.

Incluso la animadora de La mesa caliente, Giselle Blondet, se sumó a los detractores de Toni Costa y aseguró estar cansada de escucharlo hablar de Adamari López “Ya estoy hasta la coronilla Dios mío, que ya hable de otra cosa, que se enfoque ahí en otra cosa”, dijo la presentadora.