Mhoni Vidente confiesa que fue vetada al igual que Eugenio Derbez

Televisa es una de las cadenas televisivas más importantes en México, en algún momento llegó a ser la más relevante a nivel de Latinoamérica, por lo que trabajar para dicha empresa era el sueño de muchas personas del espectáculo.

Hoy en día, el grupo liderado por Emilio Azcárraga, vive un escándalo de vetos. Donde el actor principal es el director y productor, Eugenio Derbez. El comediante mexicano utilizó sus redes sociales para asegurar el veto que sufrió por la empresa en la que trabajó por muchos años.

Azcárraga confesó que el enojo del actor se debía a que quería tener los derechos de “La familia Peluche” sin pagar ni un solo peso. Hasta el momento, no se sabe cuál de las dos versiones es la real.

En medio de esta polémica Mhoni explicó en sus predicciones para el mes de junio, que Derbez es un “oportunista”, ya que el actor mexicano trató de hacerse “la víctima”, al revelar de manera pública que fue rechazado por la televisora.

“Eugenio Derbez se pasó de listo al hacerse el sufrido, se hace la víctima pero no lo es, es oportunista en todos los sentidos, le falta talento y atacó a Televisa”, afirmó la vidente.

En el mismo programa, la adivina afirmó que ella igual fue vetada de la televisora de San Ángel: “A mí también me vetó Televisa en su momento y perdí oportunidades, no ocupo hablar de ellos ni decir que me vetaron. A Eugenio le sale la carta del loco”, declaró Mhoni Vidente en su predicción sobre el actor y productor.

