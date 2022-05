Verónica Castro se dirigió a quienes la criticaron por usar filtro

Desde el inicio de su carrera Verónica Castro se posicionó como uno de los rostros más hermosos de la industria artística mexicana, pero a pesar del gran título que han mantenido con el pasar de los años, la actriz fue foco de críticas por retocar una fotografía.

En la publicación que compartió a través de Instagram con motivo del cumpleaños de su hermano ‘El Güero’ Castro con quien sale acompañada, no pasó desapercibido ante los ojos de los internautas los notorios cambios en sus facciones.

Hace días la fotografía se viralizó a través de las redes sociales y desde ese momento ha generado diversos debates entre quienes rechazan y apoyan la elección de Verónica Castro.

“Feliz cumpleaños a mi hermano amado, José Alberto”, escribió la protagonista de ‘Rosa Salvaje’ junto a fotografía que generó controversia.

Sin embargo, el retrato tomó más importancia aún luego que el famoso productor de telenovelas compartiera la misma fotografía en su cuenta oficial de Instagram, pero sin ningún tipo de filtro, lo que ocasionó la comparación de los usuarios.

Algunos de los cambios más evidentes fueron las perfiladas narices de ambos, la eliminación de arrugas y el rubor en sus mejillas.

¿Qué dijo Verónica Castro tras las recibir múltiples críticas?

Los internautas no dejaron de comentar ambas publicaciones, lo que causó el enojo de la actriz, pues todos en algún momento han usado algún filtro en las redes sociales.

“Y esta señora quien es???”, “Q bonito filtro”, “Mídanse con el Photoshop”, “La foto real es la que puso el guero en su perfil. Aquí cero se parece!!”, “Parece otro tu hermano con el filtro el subió la misma foto y nada que ver, hay que aceptarnos como somos viejos jóvenes feos con arrugas etc.. saludos Vero”, “Se pasaron con el Photoshop”.

Por otro lado hay quienes manifestaron que la belleza de Verónica Castro no depende de un filtro: “Pa que se hicieron los filtros??? POS PA USARLOS y quien critica es que no sabe usarlo, tú BELLEZA ES ETERNA E INFINITA”, “Con Photoshop o sin el es una bella mujer, asi que las críticas olvídalas mi respetada Vero”, “Así son hermosos con filtro o sin el”, “Hermosa con y sin Photoshop hermosa Verónica castro”.

La actriz no hizo caso omiso a los comentarios y respondió: “Pues es que yo ya hasta pagué mi filtro y a mí me gusta con filtro pero si les gusta sin filtro se pueden asomar al de mi hermano a él le gusta sin filtro. Para que no hagan corajes porque hace daño”, manifestó la actriz.

