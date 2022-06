Frida Sofia confiesa que ha progresado la denuncia hacia su abuelo Enrique Guzmán por abuso sexual

Nuevos datos se tienen sobre la denuncia que emitió Frida Sofia hacia su abuelo Enrique Guzmán de 78 años, a quien acusó de haber abusado de ella sexualmente cuando tenía 5 años, sin embargo ha comentado que si bien las investigaciones ya están en manos de la fiscalía espera que se proceda a hacer justicia.

Frida rompió el silencio y se comunicó con el periodista Gustavo Adolfo Infante, del programa De Primera Mano, a quien supuestamente le reveló que la demanda contra su abuelo y madre ha progresado.

“La denuncia ya está, los análisis y el peritaje también. Lo único que puedo decir es que he hecho todo lo que está en mis manos para que se proceda y la Fiscalía no procede”, así dijo el conductor, indicando que estas eran las palabras de la modelo.

Vale recordar que la denuncia de Frida sobre abuso sexual, violencia familiar y corrupción de menores se dio semanas después que su madre – al parecer - la desheredara por las constantes peleas y discusiones a pesar de ser su única hija. Situación que fue desmentida por ella misma quien aseguró no estar interesada en el dinero de la reina del rock.

“Yo no he hablado con Alejandra desde hace años, la neta no sé qué decirte, pero a mí no me consta nada de lo que me estás diciendo. A mí me consta que tenía su compañía pero no puede (vender el departamento) sin mi consentimiento. Somos partners -socias-, somos 50/50″, mencionó la modelo.

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, cada vez luce mucho mejor, tanto, que cada ya comienza a robarle cámara. Foto: Especial

La familia Guzmán, una de las conocidas en el mundo del espectáculo mexicano sigue atravesando una severa crisis pública por las acusaciones de Frida Sofia quien además tiene rota la relación con su madre Alejandra,

En tiempos pasados Enrique ofreció declaraciones a los medios y dijo que se trató de un montaje de su nieta.

“Estaba sentado en una mesa donde desayunamos a las 9 de la mañana. Estaba mi hija, mi otro hijo y mi esposa estaba en la cocina. Recibí una llamada de ella, pero no para decirme ‘No tengo dinero, ayúdame’. Me dijo: ‘Yo voy a hundir a Alejandra Guzmán y a ti también’, y colgó. ¿Por qué? No lo sé”, dijo Enrique Guzmán.

De llegar a las consecuencias finales la denuncia hacia Enrique Guzmán podría representar una pena de cárcel para él y su hija Alejandra.