Adriel Favela presenta su nuevo material discográfico Cosas del Diablo con el cual busca sanar sus heridas

El cantautor mexicano Adriel Favela, presenta su nuevo material discográfico titulado ‘Cosas del Diablo’, el cual tardó dos años en salir a la luz “Fue un proceso complicado, lo veo como una forma de desahogo por completo, tanto de melodía y letra”, compartió el cantante.

Debido a que tardó dos años en la realización del álbum, la mayoría de los temas fueron escritos en pandemia y el cantante menciona que con el confinamiento pudo conocerse más de lo que jamás pudo imaginar “Hace poco perdí a mi abuela ella fue quien me crió, hace dos años y medio sufrí alcoholismo y drogadicción, pero el haber salido de eso y haber tenido la experiencia de sentirme solo y haber tenido la oportunidad de mi novia, familia, equipo y amigos, es parte del proceso creativo de como me desarrollo en letras y melodías y eso lo pude reflejar”.

Adriel Favela presenta su nuevo material discográfico 'Cosas del Diablo'. / Foto: Cortesía

En la portada del álbum ‘Cosas del Diablo’, Adriel Favela tomó la decisión de poner una fotografía de sus abuelos, sus figuras paternas “Es mi madre y mi padre, son mi vida entera, ya no están conmigo pero dejaron unos valores inculcados que me llevan de regreso a ese niño que no sabía a lo que se iba a enfrentar y el título es fuerte porque la gente debe de empezar a ver los problemas como son, de una manera más cruda para poderlo sobrellevar, para mí fue un reto personal”.

El disco ‘Cosas del Diablo’, cuenta con varias colaboraciones y Favela reveló que sus favoritas fueron ‘Con Un Botecito A Pecho’ junto a Carín León y por el lado de la diversión, el tema ‘Contigo No Fue’ junto a La Cotorrisa y Alex Strecci. Además de la canción junto a uno de sus pupílos El Bala. “Hace un par de días me presenté con La Cotorrisa en el Auditorio Nacional y presentamos el tema ‘Contigo No Fue’, una canción que hicimos con todo el corazón”.

Por otro lado, Adriel Favela compartió cómo es que se siente cuando sube al escenario “Es mi otro yo, es la persona a la que no se le juzga y hace lo que quiere, es algo muy bonito, sin miedo a que te señalen, al que dirán, disfruto y lo hago con el corazón y trato que la gente sienta lo mismo, la primera vez que me presenté en un escenario fue en Oakland en un evento del cinco de mayo y me quedé paralizado”.

Adriel Favela y Diego Verdaguer

Adriel compartió que su amor por la música nació cuando tenía seis años y formaba parte del coro de la iglesia y usa a varios artistas como inspiración tales como Johnny Cash, James Brown, Juan Gabriel, Joan Sebastian, Diego Verdaguer “Tuve la oportunidad de que Diego Verdaguer me grabara un tema antes de fallecer, puso su voz y dejó algo muy hermoso, va a salir próximamente en un disco”.

