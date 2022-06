Laura Bozzo amenaza a “Potro” Caballero con morderle sus genitales

Laura Bozzo no se aleja de la controversia. Desde su llegada a la competencia “La casa de los famosos” ha protagonizado varios altercados con sus compañeros, uno de los más recientes con el influencer mexicano “Potro” Caballero, eliminado en la reciente gala del programa.

Todo sucedió la noche anterior a la saluda de Luis Potro del programa, duante la cena junto a sus compañeros. En el video viral en las redes sociales se muestra a la “señorita Laura” comiendo de su pasta cuando se le escapan restos de la comida a la ropa, detalle que ella misma destaco. “Estoy hablando y se me cae la comida de la boca”.

Pero Potro no dejó pasar el momento y con su particular humor dijo que a Laura Bozzo se le había caído un diente, comentario que desató risas de los compañeros, incluyendo a Niurka Marcos quien se sentó al lado de Laura. La presentadora peruana no se contuvo y respondió a la broma: “¿qué diente? fue un pedazo de fideo. ¿Se me salió el diente no? Ese diente te va morder los huevos”.

Laura amenaza a "Potro" con morderle sus genitales pic.twitter.com/cDrlMJzOOw — Lo + viral (@VideosVirales69) May 31, 2022

Potro Caballero presumió de su sentido del humor durante el reality show “La casa de los famosos”. En varias ocasiones desató carcajadas entre sus compañeros con sus imitaciones de Laura Bozzo, incluso con su característico grito: “Qué pase el desgraciado”.

La presentadora peruana se expresó conmovida por la eliminación del influencer quien en su opinión aportaba buena energía a la casa de los famosos. Dijo además que lo extrañaría aunque en varias ocasiones le pidió no imitarla y respetarla. “Tu te burlas de mi acento, claro que no señorita Laura”, dijo imitando la voz de Potro.

“Potro me caes bien pero respeta siempre a tus mayores en especial si es gente grande”, “Laurita te queremos, eres una mujer luchona y educada. Mi apoyo total” y “A mi si me da mucha risa cuando la imita y hace diferentes voces y su risa tambien me encanta”, se leyó entre los comentarios de los seguidores de La casa de los famosos.

En el programa ha comenzado a escasear los alimentos y los 15 famosos que permanecen en la casa comenzaron a improvisar con lo poco que consiguen. El líder de la semana, Salvador Zerboni, se ha hecho cargo de la cocina con la solidaridad de varios de los compañeros como Nacho Casano y el actor Osvaldo Ríos, quien ha demostrado su talento culinario.