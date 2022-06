Una semana después de haberse dictado a sentencia al productor urbano Raphy Pina, de 41 meses en prisión por porte ilícito de armas, la cantante Natti Natasha ha eliminado todas las publicaciones de su perfil en Instagram, algo que no ha pasado desapercibido para los medios de comunicación y sus seguidores.

Más de 35.7 millones de personas seguían el perfil de la cantante, que se destacaba por publicar fotografías donde se veía con su familia, dejando ver los momentos más alegres y conmovedores junto a su esposo y su hija, Vida Isabelle.

Natty Natasha elimina todos sus post luego de la condena de Raphy Pina Captura de Instagram

Hasta el momento la intérprete de ‘Sin Pijamas’, no se ha pronunciado indicando el por qué tomó la decisión de borrar todas las fotografías, sin embargo, para nadie es un secreto que la dominicana de 35 años está atravesando por un momento un tanto difícil, luego de este 24 de mayo, cuando el juez dicto la condena a su esposo. Y así lo confirmó en una entrevista realizada por el programa ‘Sin Censura’, donde le preguntaron cómo había sido ese proceso en el que escuchó la sentencia del juez y como sería su vida luego de esto.

“Emocionalmente me ha afectado mucho este proceso… Pero esta vez no voy a llorar, porque al final del día ambos nos damos fuerzas y es que cuando hay mucha tensión y muchas cosas pasando, es importante que como yo pareja y como familia le muestre apoyo. Si algo he aprendido de Raphy, es que hay que echar para adelante, con todo los obstáculos y todas las cosas que puedan pasar”. Afirmó la cantante quien además indicó como ha sobrellevado la ausencia de Pina.

“No puedo negar que me dio ansiedad y que me puse nerviosa, pero no se lo dije porque no quiero que sienta eso, quiero demostrarle que todo lo que he aprendido en este tiempo lo voy a ejecutar, enfocándome en lo positivo y en el trabajo, pero sobre todo dando gracias a Dios por las cosas buenas que están pasando como nuestra hija Vida y la familia que estamos construyendo, que no importa los obstáculos, sino ver como sales de ellos y como los manejas, ahora me toca seguir luchando por todos los sueños que ambos queremos cumplir y lo más importante ahora es el apoyo en familia”. Expresó Natti durante su entrevista.

Recordemos que Pina se entregó a las autoridades en Puerto Rico, y a pesar de las adversidades, la reguetonera indicó a la prensa que siempre iba a estar ahí para el padre de su hija. “Aquí vamos a estar toda la familia fuerte para él, es un hombre valiente, un campeón”, dijo reiterando su apoyo.