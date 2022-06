Andrea Meza protagoniza divertido baile en Tiktok

La exmiss mexicana y actual presentadora en Telemundo, Andrea Meza, se ha caracterizado tanto por su bellleza como por el carisma. Sus redes sociales se han convertido en una vitrina también de moda donde impone tendencias con sus atuendos pero además aprovecha de mostrar su sentido de humor y personalidad divertida.

Así lo demostro al compartir una divertida coreografía junto a sus compañeros de canal, Freddy Lomelí y Carlos Adyan, al ritmo de “Ay ay ay” de El Alfa. La mexicana no solo demostró su talento para el baila con sus pasos perfectamente coordinados, si no que se lució con un elegante vestido en color verde de cintura enmarcada.

“¡¡Esta niña!! Te gastas bailarines de lujo”, “Lo máximo” y “Amo sus videos”, se leyó entre los comentarios de los seguidores. Otros elogiaron el rirmo de los tres presentadores quienes se lucen en el magazine “En casa con Telemundo”: “Bravo!! muy buena coreografía” y “Amo el porte de @andreamezamx, o sea, se le ve desde un avión que es toda una reina. @carlosadyan y tú para la próxima temporada a bailar”.

La exreina de belleza se ha convertido en una fánatica de los bailes en TikTok, una de las plataformas de videos más populares. Una vez más recurrió a las redes sociales, esta vez acompañada de la actual Miss Universo, a quien retó para bailar una divertida coreografía al ritmo de “Voodoo” de J Balvin.

“Latina + asiática. A las dos nos encanta esta canción con @jbalvin @badboyshah @tainy porque representa nuestras culturas, así que pensamos que era una gran idea hacer esto”, escribió Andrea Meza. De inmediato se sumaron elogios para las dos soberanas de belleza quienes derrocharon estilo con minivestido negros.

Andrea Meza cumplió con unos de los reinados más cortos del Miss Universo. Tras ser coronada en mayo de 2021 se enfocó en diversas causas benéficas aunque sus actividades estuvieron limitadas por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, insistió en el compromiso con la organización y participó en varias campañas a favor de la igualdad de género, los niños y jóvenes con malformaciones congénitas y el empoderamiento de las mujeres.

En la gala número 70 del concurso de belleza celebrada en Israel, entregó la corona a Harnaaz Kaur Sandhu, representante de India. Entonces Meza anunció que se radicaría en Estados Unidos tras aceptar una propuesta en la presentación del magazine de Telemundo, confirmando que además del canto, la animacion es otra de sus grandes pasiones.

“Siento que fue ayer y a la vez hace muchos años. No puedo creer lo acelerada que ha ido mi vida, lo mucho que he cambiado yo y mi entorno, incluso a veces pierdo la noción del tiempo de tantas cosas que pueden suceder en una semana. Este año me dio más bien unos 5 años de experiencia, de emociones vividas y lecciones aprendidas. Definitivamente una de las mejores experiencias de mi vida. Gracias a todos los que han estado en este camino junto a mi”, escribió al cumplirse un año de ser coronada Miss Universo.