Christian Nodal promete canción para responder burlas a J Balvin: “Voy a grabar algo bien chingón para este compa”

J Balvin comenzó la guerra y Christian Nodal no se ha quedado de brazos cruzados. Todo comenzó luego que el intérprete de “Rojo” se burlara del look del cantante mexicano, insinuando que lo había imitado al teñirse de rubio como él. “Encuentra las diferencias”, escribió Balvin en el post donde incluyó una foto de ambos con sus cabellos teñidos.

En una segunda publicación y tras ver la reacción de Nodal, Balvin publicó un video usando un filtro donde puede leerse en su rostro un tatuaje que dice: “Be linda”. “Nota: sobre la foto anterior sin ninguna mala intención, pero la foto se Be linda”, ironizó el colombiano sobre la ex pareja de Nodal.

Pero para algunos seguidores la intención de J Balvin estuvo lejos de ser buena onda, por lo que han cuestionado su supuesto humor hacia el intérprete mexicano.

“¿Si supuestamente fue sin mala intención entonces porqué le sigues tirando?, en lugar de hablarlo personal y en privado con él, decides seguirte burlando, entonces haces ver que el que quiere la polémica eres tú”, escribió uno de los seguidores de Balvin.

Otro fans lo increpó por seguir echándole más leña al fuego: “¿Qué necesidad por Dios, se nota que al otro no le gustó y si no le gusta pues sales y pides disculpas nada más, pero sales de forma soberbia y mencionas a la ex, qué ganas de joder, la doble moral”.

La reacción de Nodal

Es bien sabido por todos el complejo momento personal que atraviesa Christian Nodal, quien saltó a la fama con su tema “Adiós amor” y desde entonces no ha parado de subir como la espuma.

“No andaba coherente, porque el cabrón tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental (...) pero en su cuenta que tiene millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí donde claramente y todo mundo lo sabe me estoy levantando de una mierda muy fea que viví (...) no hay derecho de hacer esas cosas, hay que usar las redes para bien”, lanzó Nodal, conocido también por interpretaciones como “De los besos que te dí”.

Una canción para responder a la burla

Al describirse como un hombre de pocas palabras, Nodal prometió lanzar una canción, que desde ya describe como “una obra de arte”, para salirle al paso a las “bromas” de J Balvin, también enfrentado hace unos meses al cantante Residente.

Christian Nodal y J Balvin Instagram @nodal

“Y como ya todos saben yo no soy nada bueno para hablar, por eso mismo ahorita voy para la cabina porque voy a grabar algo bien chingón que pienso sacar (...) para este compa que no ha aprendido, te dio una patada en el c... Residente y no aprendiste, yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar porque yo uso botas vaqueras son picudas y duelen mucho más (...) ojalá que a mí se me respondas”, dijo Nodal en una serie de videos posteados en su cuenta en Instagram en la que suma casi 9 millones de seguidores.

“Eres un referente de todo lo que está mal en esta industria, ¿Quieres burlarte?, ¿hacer reír a la gente?, simplemente canta un en vivo carnal, no subas cosas mías de gente que no conoces, pendejo”, dijo el artista, nacido en la población de Caborca, Sonora, hace 23 años.

¿De qué sirve que llegues a tus conciertos llenos, súper llenos, si tu música no llena a nadie?, le preguntó Nodal al reguetonero que se acerca a los 53 millones de seguidores en Instagram.