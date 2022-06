¡Junto a Camilo y Eva Luna! así capta paparazzi el rostro de Índigo por primera vez

Luego de que los cantantes Evaluna Montaner y Camilo Echeverry unieran sus vidas en el año 2020, poco antes de que iniciara la cuarentena a nivel mundial debido al Covid-19, dieron la gran noticia tanto a sus familiares, como a sus fans de que serían padres por primera vez.

Fue a principios de abril que todos se sorprendieron con el nacimiento de Índigo, y fue solo a través de fotografías de sus pies que la dieron a conocer a cada uno de sus seguidores.

Los famosos han demostrado con canciones, videos y fotografías lo mucho que quieren a su hija, donde se ha visto a Camilo tocando la guitarra para ella y escribir algunos temas en su honor tales como ‘Índigo’ y ‘Pegao’, del cual se estrenó un video recientemente realizado en casa, pues como indica el cantante en el mismo, “Yo quiero es estar todo el día ‘Pegao a Índigo”, y en donde además, se le ve lavando pañales.

Sin embargo, hasta el momento la pareja ha decidido mantener el rostro de su primogénita en incognito para sus fanáticos, quienes tienen la curiosidad de saber a quién se parece más, si a la hija de Montaner o al músico colombiano.

Cómo no hay una fecha establecida para que la joven pareja muestre el rostro de su hija, los reporteros se han dado la tarea de seguirlos a donde vayan, hasta lograr la famosa foto del rostro, y no fue sino en México, Nuevo León que se dio el momento, pues Camilo se encontraba junto a Evaluna e Índigo dando un concierto en el Arena Monterrey, pero luego, al irse al hotel donde se hospedarían, uno de los paparazzi pudo capturar en una grabación el rostro de la bebé en brazos de su madre sin embargo la cantante no se buscó acercarse a la prensa, solo se limitó a saludar con la mano y a distancia.