Conozca las conexiones entre Stranger Things y Juego de Tronos

Stranger Things fue uno de los primeros títulos originales de Netflix en tomar notoriedad mundial. La serie, con su fascinante mezcla de terror, suspenso, comedia, tragedia y un aura ochentera, simplemente cautivó a los usuarios de la plataforma. La cuarta temporada ha despertado opiniones muy positivas, una gran cantidad de teorías y un importante componente revelador, y es que además de los guiños a grandes referencias cinematográficas del terror, como Freddy Krueger y It, también comparte algunos personajes del reparto de Juego de Tronos. Los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, en entrevistas a Entertainment Weekly, incluso han definido la producción como “nuestra temporada GOT”.

Esta reciente tanda de capítulos de Stranger Things, que tardó cerca de tres años en retornar al streaming luego de su última entrega y que está dividida en dos volúmenes, de siete y dos capítulos, guarda varias conexiones, en cuanto a reparto, con la popular ficción de fantasía medieval de HBO. A solo días de su estreno, los fanáticos ya habían consumido los 7 episodios de más de una hora, descubriendo, no solo un argumento mucho más oscuro, una nueva criatura llamada Vecna, inquietantes revelaciones sobre el pasado de Once, y hasta una maldición que atormenta al pueblo de Hawkins, sino que la detallista audiencia noto la presencia de nuevos personajes.

Nos referimos, primeramente, al actor alemán Tom Wlaschiha, quien da vida a Dimitri en la serie de Netflix. Él es un guardia de seguridad en la prisión rusa que retiene a Hopper (David Harbour) en contra de su voluntad. Hasta la fecha su futuro en la trama no se ha concretado, por lo que esperamos su regreso en el volumen 2. En Juego de Tronos Wlaschiha interpretó a Jaqen H’ghar, conocido como “El Hombre sin Rostro” y “Nadie”. El la serie este personaje enseña a la joven Arya Stark todas sus técnicas de combate, que resultan contundentes para dar muerte al villano de la producción: “El rey de la noche”

En segundo lugar tenemos a Joseph Quinn, quien debuta en esta cuarta temporada de Stranger Things como el encargado de interpretar al líder del “El Club Fuego Infernal”, Eddie Munson. Mientras que su participación en la producción de HBO fue bastante breve, ya que solo aparece como uno de los dos guardias que recibían a Arya en su regreso a “Invernalia” en la séptima temporada, antes de que pudiera reunirse con su hermana Sansa.

Por último, es Jamie Campbell Bower, figura clave en los orígenes de Once y en todo lo que está viviendo Hawkins con la amenaza del Mundo del Revés, ya que es él quien se convierte en Vecna tras sufrir una derrota a manos de la protagonista en los laboratorios Brenner. Bower no apareció en la versión de Juego de Tronos de dominio público, pero fue parte del elenco del piloto del Spin-Off de la serie, representando nada menos que al “Rey de la noche”. Esta ficción, que no llegó a tener título oficial y estaba protagonizada por Naomi Watts, finalmente se canceló pese a que “presuntamente”, HBO gastó más de 30 millones de dólares en la producción.