Humberto Zurita: “el amor se puede dar en muchos lugares, de muchas maneras y de muchos colores”

Cuando han pasado casi tres años desde que Humberto Zurita llevara sus días sin el gran amor de su vida; Christian Bach, el actor finalmente logró abrirse un poco más y hablar de su proceso personal desde que tocó darle el último adiós a su esposa por más de 30 años.

Aunque los homenajes y recordatorios hacia quien fue su compañera de vida los ha hecho público en instagram, el actor aclara que esas expresiones o poemas que acompaña con sus fotografías nada tiene que ver con un estado de ánimo depresivo, más bien es la forma de compartir con el público que tanto quiso a la también actriz Christian Bach.

Recientemente Zurita participó en la premiere de El Galán, nueva serie de Star + que se estrenará el próximo 8 de junio, desde la alfombra roja el productor de televisión fue consultado sobre su vida sentimental, ya que se le ha relacionado con algunas mujeres, Zurita dijo : “yo creo que el amor tiene muchos colores... mis hijos - Sebastián y Emiliano, son mi prioridad hoy en día, el amor hacia mis hijos, y también el amor a mis amigos, amigas, a mis compañeros”, refirió.

El actor en la serie La Reina del Sur dijo en declaraciones pasadas que el amor hacia su esposa, la actriz de origen argentino Christian Bach, lo lleva tatuado en su corazón, sin embargo durante la presentación de su serie El Galán, Zurita manifestó que por los momentos no tiene interés de establecer un romance con alguna mujer, “Una pareja... Hablar como de amor se me haría difícil ahora, no lo estoy buscando, tampoco lo estoy negando pero no es algo que yo esté buscando”, aseguró.

Aprovechó para aclarar las falsas suposiciones que han surgido sobre sus romances: “tengo amigas, y luego por ahí salen cosas pero no les hagan caso, estoy tratando de vivir”, comentó

Durante la premiere el primer actor que comparte créditos con su hijo Sebastián hizo una invitación al público de Stra + a que lo acompañen en este nuevo proyecto.