El día que Cynthia Rodríguez pidió entre lágrimas un bebé

Luego de 17 años frente a las pantallas, la exconcursante de La Academia y presentadora de TV Azteca, Cynthia Rodríguez, anunció su retiro temporal. Entre risas y abrazos de sus amistades argumentó su decisión: buscar el bebé anhelado.

La famosa de 38 años no oculta sus deseos de ser madre y ampliar la familia que ha conformado con el cantante Carlos Rivera con quien lleva más de cinco años de relación. Y aunque la pareja ha desmentido rumores de embarazo, dejaron claro que ha hecho el llamado desesperado a la cigueña.

“Querido Santa, este año quiero agradecerte porque soy una persona muy afortunada, y por eso quiero hacer una petición muy especial. Tengo una familia hermosa, tu lo sabes; mis papás, mis hermanos y mis hermosos sobrinos que los amo demasiado. Creo que soy una buena tía y me esfuerzo para ser una buena hermana e hija todos los días porque mi familia es lo más importante en mi vida”.

La famosa expresó estas palabras en la edición navideña de Venga la alegría donde los conductores debieron leer sus cartas de peticiones a Santa quien visitó el set de TV Azteca. Rodríguez no pudo ocultar su emoción y mientras leía su carta de Navidad se escuchó temblorosa y dejó ver las lágrimas.

“Creo que solo hay una cosa que me falta y me gustaría que se cumpliera el próximo año: ¿me puedes traer un bebé? Creo que estoy lista, ahora sí, para formar una familia”, expresó con voz entrecortada. Santa no dudó en responder a su petición y en tono jocoso le dijo: “Encantado de la vida,. Yo voy a interceder por tí, porque los bebés que traigo son de juguete pero voy a hablar para que te hagan ese milagro... estoy seguro que pronto lo vas a tener”.

En su despedida del programa “Venga la alegria” habló al público sobre sus planes. “Me voy a relajar un tiempito, me voy de viaje a disfrutar de mi relación, de mi vida, para regresar recargada... me duele perderme el proyecto de La Academia que lo deseaba hacer con todo mi corazón pero bueno ya se darán más proyectos”.

Aclaró que su ausencia será temporal y que espera regresar a la pantalla luego de su descanso. “¡Que regresen 3!”, comenzaron a exclamarle los compañeros del programa celebrando los planes que tiene la presentadora con su pareja Carlos Rivera, quien también ha manifestado su deseo de ser padre.