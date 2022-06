“Las estrellas bailan en Hoy”: esta es la pareja eliminada

El grupo de 11 parejas que iniciaron en la competencia “Las estrellas bailan en Hoy”, se sigue reduciendo. Una nueva pareja se despidió del programa tras una emocionante gala de eliminación que generó reacciones del jurado y del público en las redes sociales.

Los concursantes que quedaron fuera de la competencia en la reciente gala fueron Yuliana Peniche y Alfredo Tame, quienes presentaron una coreografía al ritmo de quebradita. La pareja se incluyó entre los lesionados del programa pero además protagonizaron un momento emotivo en pantalla debido al rompimiento de la famosa con su pareja.

Tras su presentación, la primera en evaluarlos fue Andrea Legarreta, quien elogió la actitud de ambos en el escenario. “¿Qué te pasó Tame? Estabas enfrascado en tí pero en el momento en que empezaron los dos coordinados de repente se me descoordinaron, solo en esa parte nada más. Hay que estar muy enfocados no solo en tí, voltea de pronto para que se me coordinen”, opinó la “juez de caramelo”.

También habló Latin Lover quien coincidió con Legarreta. “Ustedes están curados de espanto, ustedes bailan todo los viernes, me atrevo a decir que son los que más coreografías han hecho aquí, ya están acostumbrados. No se enganchen mucho con las críticas, mucho menos con las calificaciones porque al final de todo el público tiene la última palabra”.

El momento de mayor tensión llegó con al evaluación de la bailarina Enma Pulido quien se digirió a Peniche. “Ay Yuliana, la vez pasada aguadísima y mal, hoy como que le echabas muchas ganas pero fellito pero con ganas. Lo hemos hablado varias veces, hablen, bailen con los ojos, que traspase las cámaras, que traspase todo y disfruten, pero todo es chiquito, sus miradas son cortas, ensayan con espejos y sus miradas no trascienden a ningún lado”.

Los fanáticos de la pareja reaccionaron en las redes sociales en desacuerdo con su eliminación. “No es justo porq Yuliana le echa muchas ganas y la pareja que le pusieron no ayudaba en nada, ojalá en el repechaje le cambien la pareja”, “Hay ella me cae muy bien. Le echaba todas las ganas del mundo y mejoraba cada vez pero él pues ni como ayudarle la verdad, arítmico totalmente”, opinaron.

Galilea Montijo, presentadora de Las estrellas bailan en Hoy, anunció los salvados de este 3 de junio. Ariel López Padilla, director artístico del programa, otorgó un punto extra a Óscar Medellín, quien estrenó pareja tras la salida de Olivia Collins. Carlos Speitzer y Manelyk González fueron salvados de la eliminación, también Toñita y Chao, además de Miguel Martínez y Estefanía Ahumada, quien reemplaza a Gomita; Violeta Isfel y Luis Fernando Peña y Cynthia Aparicio y Óscae Medellín.