Los mejores memes que ha dejado la supuesta ruptura de Shakira y Piqué

Luego de que surgiera un rumor en el que se asegura que el futbolista español, Gerard Piqué le fue infiel a la cantante Shakira, pues según se indica, la colombiana vio al padre de sus hijos con otra mujer que pudiera ser menor que ella, los internautas, como de costumbre no tardaron en reaccionar ante esta situación, e inmediatamente las redes sociales se llenaron de memes en referencia a la pareja, que aún no ha confirmado o negado dicha acción.

engañaron a shakira // antología 2.0 pic.twitter.com/Dyouxqn4Su — gaby :) (@gabyIopez) June 1, 2022

Shakira aplicando el arma letal… pic.twitter.com/MaZQTSNpeO — Manumanito (@manumanito) June 3, 2022

Se imaginan a Shakira triste escuchando Antología de Shakira pic.twitter.com/HNCslkU6oS — ♡ (@thaisviterie) June 3, 2022

“Te Felicito”, ¿indirecta a Piqué?

Asimismo, esta polémica ha causado que los fanáticos hiciera volar su imaginación, y surgieron con diversas teorías en las que se involucraba el tema que comparte Shakira junto a Raw Alejandro titulado “Te felicito”, canción que fue estrenada el pasado 21 de abril, siendo una de las más exitosas hasta el momento, sobre todo por la coreografía y el ritmo musical. Debido a su letra, sus seguidores aseguran que es dedicado al futbolista español, ya que la canción habla del engaño y lo bien que le ha salido el papel de quererla.

“No me cuente’ más historia’, no quiero saber Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien

Te felicito, qué bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito, qué bien actúas

Dice un fragmento de la canción

¿Y si Shakira escribió ‘Te Felicito’ para Piqué? 💔😭 pic.twitter.com/qsszA8l9bK — WWSHAK (@WWSHAK) June 1, 2022

Y es cuando "Te felicito" ft. Rauw Alejandro (stream aquí: https://t.co/2JKgDflvB1) cobra sentido. Y pic.twitter.com/KSgR2Appcs — 𝔖𝔢𝔩𝔢𝔫𝔢 🌊 𝙋𝙍𝙊𝙑𝙀𝙉𝙕𝘼 🌊 (@la_folkloRik) June 1, 2022

Lo de Shakira y Piqué ya viene desde hace rato.. La nueva música "Te felicito" justamente tiene dedicatoria para Piqué. — Fergo🌎 (@jfergo86) June 1, 2022

Henry Cavill y Chris Evans ¿Posibles prospectos?

En menos de 24 horas de haber salido el rumor de la ruptura amorosa de la famosa pareja, tanto Henry Cavill, como Chris Evans, los chicos considerados los más guapos del mundo del espectáculo, le dieron “seguir” a la artista colombiana, esto ha hecho que en las redes sociales se crearan diferentes historias de amor que involucran a ambos actores y a la cantante.

Ok, Shakira ya dejá a Piqué... Algo más bello se emociona al verte!! 😍 pic.twitter.com/cWe33t0j8m — 🍍 Noemi 🍍 (@thepineapplepto) May 27, 2022

Imagínense ser #piqué y ver como a #Shakira la empezaron a seguir #ChrisEvans y #HenryCavill en menos de 24 horas después de que salió el rumor de que te van a dejar, amo qué poder, SHAKIRA MI IDOLA pic.twitter.com/p57p4fqd3f — MISS JENN (@teacher_1505) June 2, 2022