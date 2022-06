Pilar Montenegro ¿qué ha pasado con la exGaribaldi?

No están en sillas de ruedas, tampoco está al borde la muerte. Con esas palabras los exparticipantes de la agrupación Garibaldi se refirieron a su compañera Pilar Montenegro. La mexicana formó parte de la banda mexicana ícono de los noventa y tras consolidar su carrera como solista con varios temas exitosos, se alejó de los reflectores..

Desde entonces quedó una gran incógnita e inquietud entre los seguidores que corearon canciones como “Quítame a ese hombre”. Medios locales aseguraron que la famosa padece de una enfermedad que le impide mantenerse incluso de pie, pero los comentarios generaron reacciones de sus excompañeros.

“Ella quiere estar bien, siente que no es el momento en el que pueda estar con nosotros y es se lo tenemos que respetar”, exclamó Luisa Fernanda en el programa Al rojo vivo. En el programa se aclaró que la cantante padece de esclerosis múltiple, una condición que le produce dolores y le afectado sus capacidades para el movimiento y el habla.

Pilar Montenegro comenzó su carrera en 1988 formando parte de la agrupación Fresas con crema donde estuvieron otros famosos como Toño Mauri y la recordada actriz Mariana Levy. Luego pasó a ser integrante de Garibaldi, una de las agrupaciones más icónicas de aquellos tiempos en México. Tras retirarse del grupo en 1996, incursionó en la actuación con varias participacines en telenovelas como “Gotita de amor”, “Te amaré en silencio” y “Marisol”.

Luego regresó a música con un álbum en solitario, “Desahogo”, que le valió varios premios y reconocimientos, incluyendo cuatro Premios lo Nuestro A La Música Latina. En 2010 lanzó su disco “Siempre tuya” y en 2013 realizó su última aparición en teatro con la obra “El comitenorio”, despidiéndose así de los escenarios y la vida artística.

Tras confirmarse la producción de una bioserie sobre la famosa agrupación mexicana Garibaldi, sus exintegrantes se han mostrado emocionados por el proyecto, aunque la gran ausente será Montenegro quien permanece alejada de la escena pública y sin planes de retomar su carrera artística.

“Pilar no va a estar. Pila está retirada, no tiene intenciones de volver nunca más, no le interesa saber nada del medio del espectáculo, de la prensa, de los medios en general. Ha sido no dificil pero sí conflictivo que la gente entienda que nosotros no podemos forzar a alguien que no quiere estar. Ya cumplió con lo que cree era suficiente para su carrera, pues ya, no podemos obligarla”, comentó su excompañera Luisa Fernanda sobre la participación en el proyecto.

Sin embargo, Sergio Mayer, quien también formó parte de la agrupación, contradijo a Luisa Fernanda y aseguro que pese a lo problemas de salud de Pilar, ella estaría interesada en participar en el documental. “Está dentro del chat con nosotros, participa y está mandándonos información también porque ella quiere que se haga parte de su historia, entonces Pilar está estupendamente bien y eso es hasta lo que yo sé”, citó el canal de Youtube de Eden Dorantes.