‘Stranger Things’, el inicio y posible fin del dominio Netflix

Stranger Things es una de las series de Netflix con más popularidad hasta el momento, y es que desde sus inicios en 2016, no se esperaba el éxito inmediato que logró. El cómo se ha involucrado en el papel cada uno de los actores del elenco, la manera nostálgica en la que dialogan con la audiencia, fueron algunas de las causas del por qué se ha convertido en la serie más vista en la plataforma.

Netflix se ha caracterizado por tener triunfo en cada una de sus producciones, en este caso, la imaginación ha sido una de las principales que ha envuelto a todo un público, además de la posibilidad de un nuevo discurso en el mundo del film.

¿Fue Stranger Thing la serie que le dio éxito a la plataforma?

Antes de iniciar esta serie hace 6 años, la plataforma streaming Netflix, tenía en sus catálagos series como ‘Orange is the New Black’ y ‘House of Cards’ lanzadas en el 2013, fueron las series que hicieron que Netflix hiciera notar la capacidad de crear producciones que se alejaran de la televisión por cables, las mismas que han captado por ser historias complicadas y extravagantes, siempre con su toque original, manteniendo el equilibrio y permitiendo a la audiencia elegir su propio ritmo y estilo que más se ajustaba a lo que necesitara en el momento.

Pero sin duda, Stranger Things ha llegado a otro nivel, pues al ser un éxito inmediato, cambió la manera historia del servicio por suscripción, pues se convirtió en un emblema relacionado al contenido original de Netflix. Esta serie deslumbró y fue más allá de lo que cualquier otra producción lo ha hecho: abrir las puertas a una nueva era con respecto a las series de la plataforma.

Con este salto inmediato, la serie se convirtió en un símbolo o referencia a todo lo que las personas querían dentro de una misma plataforma y dejo claro que el streaming paso a ser algo más que un experimento, además de dejar en claro que Netflix es una de las plataformas que tiene más influencia y capacidad para crear tendencia a nivel mundial.