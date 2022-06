Actor de Vecna dio a conocer cómo fue que le dio vida al personaje

La serie más popular de la plataforma de streaming, Netflix, ‘Stranger Things’, lanzó el pasado 27 de mayo la primera parte de la cuarta temporada, y la segunda parte del 1 de junio, a pesar del tiempo y duración, la serie causó nuevamente un gran impacto a todos los seguidores.

En esta oportunidad un nuevo mal asecha a los habitantes de Hawkings, su nombre es “Vecna”, una criatura oscura y poderosa que salió de Uoside Down.

Con respecto al personaje, David Harbour, quien da vida a ‘Jim Gopper’, indicó en una entrevista realizada por Variety que “Vecna es un horror psicológico que no creo que hayamos visto realmente… The Upside Down ha sido este mundo del salvaje oeste donde hay criaturas corriendo, hay violencia, pero nunca hemos visto algo tan calculado y psicológicamente malvado como esto. Eso es emocionante porque es un verdadero gran mal que hemos necesitado en la serie”, reveló.

El actor que da vida a ‘Vecna’

Este personaje es sin duda uno de ls más intimidantes que ha aparecido en ‘Stranger Things’, por eso Jamie Campbell, el actor que da vida a ‘Vecna’ ha confesado de qué manera pudo interpretar este papel.

“No tenía idea de cómo era este personaje”, confesó a Variety, “No me enviaron ningún material del programa, me volví loco como dos días. Puse una foto de Will Byers en el medio, y luego los demás personajes a su alrededor…Hice un mapa mental al estilo de Claire Danes de ‘Homeland, de quien pensaba quien era esta persona”, comentó.

Asimismo dijo que “Me retiré de eso después de dos días, y pensé, eso se siente un poco bien…entonces tomé una foto, las imprimí todas y las puse en una pequeña carpeta y luego, recibí una llamada telefónica diciendo que Matt y Ross querían conocerme”.

Al estar en reunión con los autores de la serie, Campbell dijo que les habría mostrado lo que él hizo. Me miraron después de revisarlo y dijeron: ‘¿Te han dado los guiones?’ Yo estaba como, ‘No, honestamente, todo lo que me han dado son tus lados ficticios y los dos lados del programa’”, explicó.

A lo que los autores de dieron, “Esto es literalmente perfecto, todo lo que has conseguido, las referencias, la inspiración, todo es perfecto… ¿Te importa si te mostramos algunas referencias visuales más que tenemos y lo que estamos pensado, y te contamos un poco más acerca del personaje?”.

Todo esto hizo que Jamie consiguiera el papel inmediatamente, pues logró entender lo que realmente querían los hermanos Duffer.

El actor también confesó que durante que 4 días antes de sus grabaciones decidió no hablar con nadie, solo miembros de la serie, además de caminar de madrugada hablando solo, para poder prepararse para este personaje. “Para Vecna existe ese profundo resentimiento, es su combustible, así que realmente tuve que aprovechar, ya que no me considero una persona que se aferre al resentimiento, por lo que sacar eso de adentro de mí fue muy difícil”.