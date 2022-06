Pepe Aguilar llega a la plataforma Tiktok con divertido video

“Esta es la primera amargura”. Así se expresó el intérprete mexicano Pepe Aguilar en un primer video con el que se estrenó en la plataforma Tiktok. El famoso se expresó emocionado por llegar a este sitio online pero también lanzó varias burlas y hasta una advertencia.

“De esto se va a tratar mi cuenta aquí, de ser amargo...No se vayan a asustar ni sacar de onda si de repente les checa alguna de las tarugadas que digo”, continuó diciendo en el mensaje. Antes aseguró que le molestaba ver a personas mayores de 30 años haciéndose chistosos en la popular plataforma.

Aguilar se sumó a una larga lista de celebridades mexicanas que cuentan con su propio perfil en Tiktok,, desde Thalía hasta la admirada actriz Victoria Ruffo quien protagoniza divertidas coreografías junto a sus compañeros de elenco de “Corona de lágrimas 2″.

El cantante así no descartó lanzar su propio challenge o reto de baile, una de las rutinas más populares en esta plataforma donde muchos intentan copiar coreografías o mensajes divertidos. ““Bienvenido a TikTok Pepe Aguilar”.”, tituló el primer video en la cuenta donde sumó cerca de 200.000 seguidores en pocos días.

El intérprete de “Ni contigo ni sin tí”, se encuentra de gira junto a sus hijos incluyendo a Ángela Aguilar quien se presentó en solitario por primera vez en un palenque. “‘Jaripeo sin fronteras” se titula el tour que inició la dinastía en Estados Unidos y que incluye varias presentaciones en México donde cuentan con una gran fanaticada.

El ganador de Latin Grammy y el codiciado Grammy anunció además que harán nuevas 22 fechas de la gira donde además de Ángela Aguilar, le acompaña su hijo Leonardo Aguilar y su hermano Antonio Aguilar, y su Mariachi “El Zacatecano”, además de banda sinaloense y grupo.

“Cantar me encanta, pero es algo que ya domino, lo de ser manager lo estoy empezando. Soy más controlador que como padre, tienen que vivir para que puedan apreciar más la vida, y yo los dejo que vivan, a veces hasta me da gusto que se estrellen, no por ninguna venganza”, dijo Pepe Aguilar en una pasada entrevisa en el programa El gordo y la flaca.

El famoso aseguró que como padre no es nada celoso aunque es muy estricto y exige cumplir con las reglas establecidas en su hogar. “A fin de cuentas ellos viven en mi casa, no es su casa, y hay reglas. ¿Quieres vivir conmigo, que te pague el agua, la comida, bueno aquí hay reglas. No es chantaje, simplemente es mi casa”, expresó el famoso en una de las entrevistas más sinceras sobre su familia.