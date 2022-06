Galilea Montijo celebra 49 años luciendo su figura en bikini

Galilea Montijo y sus looks de primavera (Instagram)

;Galilea Montijo celebró que llegó al último piso de los 40, la conductora de Hoy recibió su cumpleaños número 49 en Acapulco.

Galilea Montijo Galilea Montijo

Para presumir su nuevo número, la originaria de Guadalajara mostró su figura en bikini de tono lila, el cual acompañó con una visera en color amarillo; además de una gran sonrisa y una copa de vino.

Junto a la sexy imagen escribió, “feliz cumple a mi, que nunca nos falte #agüitadejamaica y salud. Gracias por todos sus mensajes #birthdaygirl #cumpleaños #birthday #Blessed #happy”.

También te puede interesar:

¿Cómo fue la relación amorosa entre Galilea Montijo y Arturo Beltrán Leyva?

Galilea Montijo: quiénes han formado parte de su vida amorosa

Recolectan firmas para sacar a Galilea Montijo de Netas Divinas

Galilea Montijo es perseguida por la polémica

Galilea Montijo se ha convertido en varias ocasiones en tema de conversación en el mundo del espectáculo.

Primero, uno de sus compañeros exhibió el maltrato del que fue “víctima” en el programa. Fue la divertida comediante “La india Brayan” la encargada de demostrar que la conductora oriunda de Guadalajara no tiene la mejor de las relaciones con varios de sus compañeros porque les dio fuertes bofetadas que no pasaron desapercibidas para nadie.

En otra ocasión, la conductora de “Hoy”, en medio de un torneo de juegos internos de los programas de Televisa, no pudo soportar una actitud de su socio Raúl Araiza, por lo que estalló contra él, mientras se desesperaba porque, según ella, no leía las preguntas rápidamente, lo que le hacía perder tiempo y no entender el punto. Ante esto, el equipo dirigido por Galilea tuvo que recibir un gran castigo, que consistió en sentir fuertes toques de una máquina que desprende electricidad.

Pero no todo son críticas y malos entendidos. En una presentación sobre las secuelas que el COVID-19 ha dejado en la salud de la conductora Montserrat Oliver, Galilea reveló que este terrible virus dejó graves complicaciones en su corazón. Luego de infectarse dos veces, este virus le trajo una afección cardíaca llamada pericarditis, lo que asegura que no es grave y que ya está siendo tratado para evitar algún tipo de complicación.