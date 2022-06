Pancho Uresti es el sexto eliminado de “Soy famoso, sácame de aquí”

Mucha tensión y adrenalina se vivió en gala de eliminación de la competencia “Soy famoso, sácame de aquí”, transmitido por Azteca Uno. Finalmente el cantante Pancho Uresti quedó fuera del programa y debió despedirse de la aventura en la jungla.

En una primera prueba, el famoso se enfrentó a Wendalee. En el reto ambos aparecieron frente a un panel con números e imágenes que debieron memorizar en apenas 30 segundos; al no coincidir los dibujos, los participantes caían desde sus sillas directamente a un estanque con agua fría. Uresti cayó en tres ocasiones por lo que ganó el pase directo a la prueba de eliminación.

En la última prueba, Uresti debió enfrentarse a Oskarín, integrante del equipo morado. Ambos debieron demostrar su memoria en el mismo juego de imágenes y números, ahora intercambiados para causarles mayor confusión. “Después de esta ceremonia, nada será igual en este reality”, dijo el anfitrión Horacio Villalobos. Su compañera Atala Sarmiento destacó la participación de los dos retadores.

“Son dos grandes que han entregado todo, se han esforzado mucho, han vencido sus propios miedos.. que gane el mejor”, decía la animadora entre los aplaudos de los concursantes entre los que se encuentra el polémico Alfredo Adame y su expareja, la influencer Magaly Chávez.

Pancho reaccionó tras su salida y se expresó emocionado por la experiencia. “Estoy triste por no haber podido llegar a la final pero muy contento de haber logrado tantas cosas en este reality, me voy contento, lleno... nunca pensé estar en un programa así, me ha cambiado mucho la verdad, de ver todo lo que pasé, superar el hambre, la lluvia, todas las tarántulas que me tocó comer, me las comí como si fueran tacos de carne”, expresó entre risas.

En las redes sociales, los seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo y elogios por su participación. “Nooooo claramente se vio que te dejaste ganar....ahhh porque hiciste eso. Tu mereces ganar”, “Para mi los que debieron llegar a la final es Okarin, Pancho y Guty, los demás ya debieron salir”, opinaron.

La final de “Sácame de aquí, soy famoso” es este 10 de junio. Los fanáticos alentaron a sus equipos y otros exigieron una segunda temporada del reality. “Por qué tiene que terminar tan rápido!? El programa es muy divertido”.