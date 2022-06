Seguidores creen que la exitosa canción “Te Felicito” de Shakira contiene indirectas para Piqué por sus infidelidades

Después de su lanzamiento el 22 de abril de 2022, Te felicito, el tema más reciente de Shakira acumula más de 72 millones de vistas, pero más allá de su pegada, los fanáticos han comenzado a especular que la letra de la canción encierra un mensaje al futbolista Gerard Piqué, quien fuera pareja de la diva del “Waka waka” durante 12 años.

En el video oficial Rauw Alejandro, compañero de Shakira en esta producción, abre una carta en la que salta una muñeca parlante que tararea la frase: “Porque eres un gran embustero, porque eres un gran embustero, y nadie lo puede negar, te felicito, je, je,je”. Desde esta escena ya comienzan una serie de símbolos y mensajes que han cobrado un nuevo sentido tras la separación oficializada por agentes de la cantante colombiana el 4 de junio.

“No me cuente’ más historia’, no quiero saber Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien”, dice parte de este nuevo éxito de Shak que más de uno considera un relato autobiográfico, como ya ocurrió antes en otros episodios de la diva barranquillera.

Comentarios tras la separación de Shakira y Piqué

Los comentarios que expresan respaldo a Shakira en este momento copan todas sus redes sociales.

“Una artista brutal. De algo terrible hizo una increíble canción que la está rompiendo. Una inspiración en todos los sentidos. DIOSA”, “Ahora lo entendemos todo. Un aplauso para esta reina. Se levanta y reinventa sola a pesar del dolor. Por eso siempre en el top de nuestros corazones”, se lee entre la lluvia de expresiones de afecto que recibe la intérprete de 45 años.

Si bien no es un buen momento personal para esta gran artista, madre de dos hijos producto de la relación con el futbolista del Barcelona, su fama sigue subiendo imparable y sus temas son garantía de éxito. En esta oportunidad Shak ha vuelto a demostrar que la vida continúa y que para ella la música es el mejor refugio, además de su familia.

“Un himno a la dignidad y el amor propio, arriba Shakira”.

“Adelante Shakira, no eres la primera ni la última, pero te garantizo que saldrás adelante y más con el amor de tus dos pequeños, desde México te mando toda la buena vibra para que todo esto pase pronto, un abrazo bien fuerte!!”.

“Shakira tiene tantos años acompañándome en el sound track de nuestras vidas, lo mínimo que podemos hacer es convertir a Te Felicito en número 1, como muestra de apoyo en este momento complejo que está viviendo. La amamos”.

Letra de Te Felicito

Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron, pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebalsó el vaso

[Pre-Coro: Shakira] No me digas que lo sientes Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

[Coro: Shakira] Te felicito, qué bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito, qué bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito, qué bien actúas

[Verso 1: Shakira] Esa filosofía barata no la compro Lo siento, en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus antojos Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos Los tengo rojos de tanto llorar por ti

[Pre-Coro: Shakira] Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

[Coro: Rauw Alejandro & Shakira] Te felicito, qué bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito, qué bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito, qué bien actúas (Ey, dice, Ra-Rauw)

[Verso 2: Rauw Alejandro] Hablándote claro, no te necesito (Yeah) Perdiste a alguien auténtico (Ah) Algo me decía por qué no fluiamo’ (¡Wuh!) Te va a picar cuando recuerde’ cómo nos comíamo’ (¡Yah!) Como ante’ (Ey) Tú de espalda apoyándote del volante (Ey) Quemando el tranquilizante No te bloqueé de las rede’ pa’ que vea’ la otra en la Mercede’ (¡Yah!)

[Puente: Shakira] No me cuente’ más historia’, no quiero saber Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien

[Coro: Shakira & Rauw Alejandro] Te felicito, qué bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito, qué bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito, qué bien actúas.