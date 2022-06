El coqueto baile de Carmen Villalobos que volvió loco a sus fanáticos

Carmen Villalobos subió hace poco en su cuenta oficial de TikTok un video de ella bailando coquetamente que volvió loco a todos sus fanáticos e internautas de esa red social.

El baile fue popularizado por el jugador de futbol brasileño, Lucas Paquetá, junto a su novia, en esa popular red social de videos cortos. Por lo que la colombiana decidió unirse a la tendencia y replicarlo.

En el video se le puede ver usando un sensual vestido negro entallado de tirantes con una abertura en la falda que deja ver su pierna. Lleva el cabello suelto, y realiza el baile desde una cocina.

Carmen Villalobos aclaró que todavía sigue casada

Desde hace bastante días que se corre el rumor de que la querida actriz de “Sin senos si hay paraíso”, Carmen Villalobos, y su esposo, Sebastián Caicedo, se están divorciando.

La pareja lleva 13 años de relación, y tres años de casados. En sus redes sociales compartían de vez en cuanto fotografías de ellos juntos y dedicándose palabras de amor, pero hace tiempo que eso ya no ocurre.

Sin embargo, la actriz aclaró que ambos tienen una vida aparte de su pareja. Es decir, que tienen proyectos profesionales que en ocasiones los lleva a estar separados, pero eso no significaba que ya no estén juntos.

Hace poco, Carmen Villalobos estuvo de invitada en “Bravíssimo” del canal CityTv para contestar una serie de preguntas y cuando le preguntaron a ella que representaba para ella el amor, contestó lo siguiente:

“El trabajo, mi familia. Todo lo que me haga nacer una sonrisa, todo es amor”. Y cuando le hicieron una pregunta relacionada con los celos dijo: “Nunca he sufrido de celos, gracias a Dios. No sé lo que es eso”.