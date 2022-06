Juan Osorio arremete contra Pablo Montero por su alcoholismo

El famoso productor de Televisa, Juan Osorio, confesó que no quiere trabajar nuevamente con el actor Pablo Montero, si no le ofrece una disculpa por quedar, mal en las grabaciones de ‘El último Rey’, puesto que, como se rumoró hace algunos días, el cantante mexicano habría llegado ebrio a una de las grabaciones de dicha serie, donde además se mencionaba en algunos medios de comunicación que también estaría en mal estado durante la celebración por el fin de las mismas y se habría propasado con sus compañeras.

Estos habían sido solo rumores, pues el mismo actor ya habría negado algún problema de alcoholismo, sin embargo ahora el productor rompió el silencio en el programa ‘De primera Mano’, donde aseguró que Pablo tiene un grave problema de alcoholismo, lo que ha afectado su carrera.

“Pablo hizo un gran trabajo profesional con el personaje de Vicente Fernández, pero no se puede olvidar que hay una enfermedad y él debe tener la convicción, el valor, de decir esto no más en mi vida... Yo tengo que entender que Pablo, antes que nada, cuando le gana la enfermedad es muy difícil”, dijo Juan Osorio durante la entrevista.

Además de eso, el productor de televisión comentó que el último día de grabación, el intérprete de “Hay otro en su lugar”, no se presentó, dejando plantados a todos sus compañeros, y que desde ese momento no lo ha visto más, por tal motivo aseguró que ahora no tiene interés de trabajar con él.

“Por el momento no tengo ningún interés en trabajar con Pablo, no puede ser tan cínico, en la vida al cometer este tipo de errores”, dijo debido a que el actor no se ha disculpado con él, ni con sus compañeros.

Osorio también confesó que durante todo el proceso de la producción, trató de cuidar a Montero con respecto al alcohol, pero aun así no pudo.

“Cuando se dé cuenta que eso no lo lleva a nada y que está atentando contra su salud y su vida, es cuando le va a caer el veinte”, aseguró el productor.