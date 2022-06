Los dimes y diretes entre Alicia Machado y Laura Bozzo

La segunda temporada del reality show “La casa de los famosos” salpicó a la exreina de belleza y ganadora de la primera edición, Alicia Machado. La venezolana no se contuvo en sus opiniones sobre los concursantes y especialmente apuntó contra la presentadora Laura Bozzo, quien emitió fuertes comentarios en su contra.

Bozzo hablaba con Salvador Zerboni cuando compartieron en la suite de lujo y tras criticar a Nacho Casano, apuntó contra Machado. “¿Qué está haciendo ella ahorita? Nada. ¿Un proyecto de qué? Alicia Machado conductora de televisión? Por favor. una cosa es participar en un reality y otra ser conductora. El éxito es el talento de la persona, no que gane lo que sea”.

Las palabras no quedaron en el aire, pues la venezolana, quien hasta ahora apoyaba la participación de Bozzo en La casa de los famosos reaccionó. “Siempre me ha dicho que no tengo talento para nada pero ahí su problema de arrogancia de no valorar a los demás”, respondió en las redes sociales donde recibió el apoyo de sus fanáticos.

Alicia Machado defendió su trayectoria e insistió en el compromiso que tiene con su carrera. “Soy una actriz profesional, este año cumplo 27 años de carrera artística, uno va aprendiendo a hacerse fuerte, soy una mujer fuerte, ustedes me conocen”, dijo la famosa que cada domingo participa en el panel de invitados y comenta los momentos más polémicos en el reality show de Telemundo.

La exmiss, quien ganó la primera temporada del concurso con un premio final de 200.000 dólares, también apuntó contra otros concursantes, entre estos Eduardo Rodríguez y la exmiss Brasil Julia Gama, quien engañaron a sus compañeros con el robo de una mantequilla de maní. También admitió estar decepcionada con las actitudes en el programa.

“Me siento desilusionada con las actitudes de la señora Laura, porque si la he apoyado .Creo que se le fue la mano, ella tiene que respetar el pasado de cada quien, la vida de cada quien, están en un concurso. Ahora, como digo una cosa digo otra, la señora tiene su punto, creo que no son las formas de hacerlo, y una persona mayor si quiere recibir respeto también tiene que dar respeto a los demás”, expresó.

Laura Bozzo es una de las nominadas a la gala de eliminación de este 6 de junio, junto a Eduardo Rodríguez y Natalia Alcocer, con quien protagonizó un fuerte altercado tras la salida de Luis Potro Caballero. La presentadora peruana criticó a la actriz por llorar la eliminación del influencer y la llamó hipócrita entre gritos y amenazas.