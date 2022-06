Lucía Méndez se declara a favor de los filtros al igual que Verónica Castro

Anteriormente los retoques fotográficos estaban alcance de un grupo reducido de personas expertas en programas especializados. Sin embargo, desde la llegada de aplicaciones como Instagram, Snapchat, Tik Tok, entre otras; cada vez es más fácil hacerle pequeños arreglos a las fotos e incluso videos a través de filtros predeterminados.

Varios artistas se han declarado en contra del uso de ellos por la repercusión que puede tener al alejar a las personas de su verdadero ser para buscar la aceptación de los demás, pero no es el caso de Lucía Méndez, quien no tiene problema en revelar que sí los usa en pro de su imagen como artista.

Al igual que Verónica Castro, la cantante de 67 años se declaró fanática de los populares filtros pero de una forma en la que su imagen no se vea distorsionada y sin caer en el exceso en el que ni ella misma se reconozca, como ha pasado en el caso de otras celebridades.

“Yo sí pongo mi filtro, claro que pongo mi filtro, pero por supuesto que pongo mi filtro. Pero tampoco al punto de que no sea tan marcada la onda, que no te veas tan diferente ya en persona, pero sí uso filtro porque si no usas filtro estarías loca”, mencionó Lucía Méndez.

Lucía Méndez mencionó lo importante que es lucir bien en la industria artística, pues verse bien es parte de su trabajo.

“Es que un filtro por ahí es mucho mejor, te refresca. Yo creo que todas somos de una manera con la cara lavada y de otra manera ya maquilladas, por eso si es necesario un filtro pero claro de manera suave obvio”, comentó la protagonista de ‘Colorina’.

