“Merlina Adams no tiene flecos”, las reacciones de los seguidores de la familia Addams ante adelanto de la nueva serie de Netflix

Netflix sigue jugando al suspenso con la esperada serie sobre la adolescencia de Merlina, la recordada niña de la familia Addams

“Merlina una retorcida serie protagonizada por Jenna Ortega. De la mente de Tim Burton. Próximamente”, publicó la plataforma de streaming en su cuenta con un video donde muestra por primera vez un pequeño adelanto de cómo se ve la joven de mirada temible.

Con el cabello largo y con dos trenzas, además de flequillo una sórdida Merlina camina con el eco de sus tacones de fondo y el chasquido de Dedos, mano que se posa sobre su hombro.

“Merlina Adams no tiene flecos”

Y como entre gustos y colores no se han escrito los autores mientras unos expresaron su emoción por conocer cómo se ve Merlina representada por la actriz Jenna Ortega y dirigida por el aclamado director Tim Burton, otros se sintieron decepcionados por el aspecto de la terrorífica adolescente.

“Cómo amo a Netflix, saca lo mejor de lo mejor, sacó mi película favorita de la infancia y ahora será una serie”, “No sé porque al ver esta Merlina me dio mucha risa”, “Amo a este personaje”… Los comentarios no paran desde que Netflix lanzó este pequeño abrebocas que tiene a todos en suspenso.

Para algunos de los seguidores de este clásico no es del todo agradable ver a Merlina con “flecos” o “flequillo”, algo que no dejaron pasar: “Merlina Adams no tiene flecos”, aseguran estos exigentes cinéfilos.

Sin embargo, las expectativas frente a la nueva Merlina prometen convertirla en una de las series más vistas este 2022 en Netflix.

